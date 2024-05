Se intendete cambiare gestore telefonico e cercate una promozione per il vostro smartphone che sia ricca e vantaggiosa allo stesso tempo, Kena Mobile potrebbe essere la scelta giusta. L’operatore virtuale ha rilasciato un’offerta davvero conveniente per tutti coloro che intendono attivare un nuovo numero o richiedere la portabilità da un altro operatore.

L’offerta Kena mette a disposizione degli utenti un pacchetto completo con minuti illimitati, 200 SMS e 130 GB di traffico Internet in 4G fino a 60 Mbps. Il costo mensile della promo è di 6,99 euro. Kena ha deciso di sorprendere ulteriormente i nuovi clienti proponendo attivazione e primo rinnovo gratis.

La super offerta di Kena Mobile

La nuova offerta Kena Promo 130 aggiunge un ulteriore vantaggio per tutti i suoi utenti offrendo 50 GB extra. In questo modo, il totale mensile di GIGA riservati alla navigazione online è di 180 GB. Inoltre, sono inclusi anche 7,5 GB da utilizzare in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Grazie alla rete 4G fino a 60 Mbps gli utenti possono approfittare di una connessione internet affidabile e veloce, perfetta per tutte le esigenze di navigazione.

Ci sono tre modalità attraverso cui è possibile attivare la promo Kena. La prima permette di procedere attraverso il sito web ufficiale dell’operatore. La seconda alternativa, invece, offre la possibilità di procedere tramite l’app mobile dedicata. Infine, è possibile attivare la promo chiamando il Servizio Assistenza Clienti al 181.

Come già anticipato, l’attivazione della nuova SIM è gratuita. Dettaglio che garantisce agli utenti la possibilità di procedere senza temere la presenza di costi aggiuntivi nascosti. E non è tutto. Infatti, per tutti i nuovi clienti che decidono di sottoscrivere questa promozione Kena mette a disposizione il primo rinnovo gratuito. L’operatore, con questa nuova opportunità, offre a tutti i suoi nuovi utenti l’occasione di spendere poco per un piano telefonico ricco, senza rinunciare a convenienza e qualità del servizio mobile.