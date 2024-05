Uno sconto davvero impressionante vi attende oggi sull’acquisto del rasoio elettrico di casa Kibiy, tecnicamente definito come un rasoio corpo uomo, che presenta anche la luce LED per una visione corretta dell’area di rasatura, oltre a garantire il tranquillo utilizzo sotto la doccia, data la presenza della certificazione IPX7 (protezione contro gli schizzi d’acqua).

Come è facilmente intuibile dal paragrafo precedente, il prodotto integra una batteria ricaricabile, il che permette di utilizzarlo senza problemi in mobilità, che può essere ricaricata sfruttando l’apposita basetta inclusa direttamente in confezione (la quale può essere collegata ad una presa a muro, oppure anche via USB). Il motore interno è sufficientemente potente, capace difatti di raggiungere 7000 giri al minuto, ad alta efficienza, e senza andare a strappare i peli dell’utilizzatore finale (quindi senza provocare dolore di alcun tipo).

Rasoio elettrico: lo sconto del 45% su Amazon è ottimo

Se stavate cercando un rasoio elettrico per il corpo, comunemente definito body trimmer, sappiate che siete arrivati nel posto giusto. Proprio oggi è disponibile su Amazon il suddetto modello, che generalmente avrebbe un costo di listino di 34,99 euro, con una riduzione del 45%, fino ad arrivare a spendere solamente 19 euro per il suo acquisto. Eccovi il link dove acquistarlo.

All’interno della confezione il consumatore potrà trovare due lame in ceramica, adatte per ogni parte del corpo, con pettine dalla guida regolabile, pronto per soddisfare ogni singola esigenza, potendo scegliere tra 3/5 e 7 millimetri. Il prodotto può facilmente essere utilizzato sul visto, sul petto, nelle zone intime o anche sulle gambe, senza particolari difficoltà. L’autonomia, stando a quanto comunicato dall’azienda, dovrebbe garantire fino a 90 minuti di utilizzo continuativo, con un tempo di ricarica che si aggira attorno a 1,5 ore di collegamento diretto alla presa a muro.