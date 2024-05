WindTre, anche questo mese, regala uno smartphone 5G ai suoi nuovi clienti. Attraverso le sue offerte dedicate agli utenti che decidono di attivare una linea con o senza portabilità del numero dal precedente operatore, il gestore permette di ricevere degli ottimi contenuti mensili e uno smartphone gratis da richiedere al momento dell’attivazione.

Le offerte WindTre con smartphone incluso attualmente disponibili sono quattro ma la migliore è senza alcun dubbio la WindTre Start 5G, disponibile al costo di soli 12,99 euro al mese.

Scopri come ottenere la WindTre Start 5G: ecco tutti i dettagli!

La migliore offerta con smartphone incluso è la WindTre Start 5G, disponibile per tutti i nuovi clienti al costo di soli 12,99 euro al mese. Attivandola si ha la possibilità di ricevere uno smartphone Samsung Galaxy A15 5G senza dover affrontare alcuna spesa mensile e sarà possibile usufruire dei seguenti servizi:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione con Priority Pass

I nuovi clienti possono richiedere l’attivazione dell’offerta online o presso i punti vendita del gestore. L’acquisto della nuova SIM, salvo casi in cui sia possibile usufruire di promozioni, prevede una spesa di 10,00 euro, alla quale sarà necessario aggiungere una spesa iniziale di 6,99 euro per l’attivazione dell’offerta e 12,99 euro per il primo rinnovo. In più, abbinando all’offerta l’acquisto dello smartphone a rate, WindTre richiederà una spesa iniziale di 39,99 euro ma non sarà necessario affrontare ulteriori spese mensili.

Le spese di rinnovo dovranno essere affrontare tramite servizio Easy Pay, che prevede l’addebito automatico del costo previsto su carta di credito, carta conto o conto corrente. WindTre richiederà, infatti, di indicare la modalità di pagamento tramite la quale si preferirà sostenere i costi al momento dell’acquisto della nuova SIM.

Consultando il listino offerte del gestore, presente sul sito ufficiale http://www.windtre.it sarà possibile conoscere le ulteriori soluzioni proposte ai nuovi clienti e le opzioni dedicate a chi effettua il trasferimento del numero da un altro operatore.