Kia Italia si prepara a rivoluzionare il panorama della mobilità sostenibile con il lancio delle nuove Special Edition di Niro EV ed EV6. Progettate per coloro che desiderano abbracciare rapidamente e senza complicazioni il futuro della guida ecologica, queste nuove versioni promettono prestazioni all’avanguardia unite a un design innovativo.

Le nuove Special Edition di Niro EV ed EV6

Il Niro EV, elemento chiave nella strategia di elettrificazione di Kia, offre una straordinaria autonomia completamente elettrica di 460 km (WLTP), alimentata da un motore da 150 kW e una coppia di 255 Nm. Con una batteria agli ioni di litio da 64,8 kWh, la ricarica rapida è un punto forte, richiedendo solo 43 minuti per raggiungere dal 10% all’80% con un caricabatterie rapido CC.

Per ampliare ulteriormente l’offerta, Kia Italia introduce due nuove versioni: la Niro EV Business Special Edition e la Niro EV Style Special Edition. La prima, proposta a un competitivo prezzo di 29.950 € con le promozioni in corso, offre un equipaggiamento completo, tra cui un navigatore da 10,25″, Kia Connect per sette anni, e una serie di assistenze alla guida. La versione Style, con un prezzo di 47.950 €, aggiunge ulteriori dettagli di lusso, come il sistema di assistenza alla guida in autostrada e sedili in pelle riscaldabili.

Prestazioni eccezionali e design avanzato

Il SUV completamente elettrico EV6 segna invece un passo significativo nella transizione di Kia verso l’elettrificazione. Costruito sulla piattaforma Electric-Global Modular Platform (E-GMP), offre un’ampia autonomia, un sistema di ricarica ultraveloce a 800 V e uno stile distintivo da crossover.

Per valorizzare ulteriormente il modello, Kia Italia presenta due nuove versioni: la EV6 Air Business a 48.950 € e la EV6 Air Special Edition RWD e AWD a 58.450 € e 61.950 € rispettivamente. La Air Business, dotata di batteria da 58 kWh, offre un’autonomia fino a 394 km e un ricco equipaggiamento, compresi ADAS e un sistema di navigazione avanzato.

Dall’altra parte, la Air Special Edition, con batteria Long Range da 77,4 kWh, spinge l’autonomia oltre i 500 km (versione RWD) e offre interni in pelle vegana e dettagli di lusso come i cerchi da 20″ e i sedili anteriori regolabili elettronicamente.

Kia, la nuova frontiera del noleggio flessibile

L’ennesima sorpresa della casa è un’innovativa formula di utilizzo flessibile, denominata Kia Flex, che permette ai clienti di noleggiare la propria EV6 online per un periodo da 6 a 18 mesi, offrendo flessibilità e libertà di scelta.

Kia Italia sta dimostrando un impegno tangibile nel promuovere veicoli elettrificati accessibili e avanzati, anticipando le esigenze dei consumatori e contribuendo significativamente alla transizione verso un futuro più sostenibile e green. Con queste nuove Special Edition di Niro EV ed EV6, Kia si posiziona saldamente al centro della rivoluzione della mobilità sostenibile, offrendo soluzioni innovative e accattivanti per i guidatori del futuro.