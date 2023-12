Un lotto di schede grafiche AMD BC-250, originariamente progettate per l’attività di mining di criptovalute e basate sulla APU della PlayStation 5, è ora disponibile su eBay a un prezzo allettante di soli 500 dollari ciascuna. Queste schede, inizialmente integrate nel Mining Rig di ASRock nel 2022, erano parte di un sistema da 14,800 dollari, comprendente 12 BC-250, il che portava il costo individuale a 1,233 dollari.

Un’occhiata approfondita alle schede BC-250

La BC-250, concepita per adattarsi alle APU della PS5, potrebbe aver subito alcune variazioni rispetto alle specifiche standard, presentando potenziali compromessi. Con sei dei suoi otto core CPU abilitati e una possibile riduzione delle funzionalità del core grafico, la BC-250 è dotata di 8 GB di memoria GDDR6, metà della quantità presente nella PS5, pari a 16 GB.

Secondo le informazioni fornite dal venditore su eBay, pubblicate su un post nel forum di Linus Tech Tips, la BC-250 presenta una GPU funzionale con velocità di clock del core e della memoria rispettivamente a 1.145 MHz e 450 MHz. Con un consumo energetico di circa 90 watt, supera la 4700S di AMD, posizionandosi come un’opzione potenzialmente più veloce per il mining di criptovalute.

Il post sul forum rivela che ogni scheda BC-250 esegue il sistema operativo Ubuntu da un’unità flash da 32 GB, aggiungendo una caratteristica unica rispetto alle schede di mining tradizionali che spesso mancano di capacità CPU.

Innovazioni e compromessi nel mondo del mining di criptovalute

Sebbene il prezzo di 500 dollari per ogni scheda sembri allettante rispetto al costo iniziale del Mining Rig, è fondamentale valutare attentamente i potenziali rischi prima di effettuare un acquisto. Attualmente, il mercato delle criptovalute sta attraversando un periodo di ribasso, e ci sono incertezze che circondano l’intera industria, specialmente con il passaggio da proof-of-work a proof-of-stake di importanti criptovalute come Ethereum.

In aggiunta, la presenza dei core CPU potrebbe rendere la BC-250 meno adatta per l’attività di mining rispetto a una GPU tradizionale o a un ASIC specializzato. Questo solleva la questione di se un investimento in alternative più consolidate possa essere più prudente considerando il contesto attuale del mercato delle criptovalute. In un periodo di incertezzaethe e cambiamenti, la valutazione attenta e consapevole dei rischi è fondamentale per gli acquirenti potenziali.