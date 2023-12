Il produttore tech Realme è tornato all’attacco della fascia medio-bassa del mercato. In queste ultime ore, infatti, l’azienda ha presentato in veste ufficiale il suo nuovo smartphone Realme C67. Quest’ultimo è stato annunciato in due versioni, di cui una con supporto alla connettività 4G e una con supporto alla connettività 5G. Vediamo qui di seguito le caratteristiche.

Realme annuncia ufficialmente il nuovo Realme C67 con supporto al 4G e al 5G

Il produttore cinese Realme ha fatto il bis con il suo nuovo Realme C67 in versione con supporto al 4G e al 5G. Si tratta in entrambi i casi di due dispositivi ben curati dal punto di vista estetico. Troviamo sul posteriore di entrambi un look distintivo del modulo fotografico. Sul fronte, entrambi presentano un ampio display (90Hz sul 4G e 120Hz sul 5G) e vantano entrambi la presenza della chicca software della Mini Capsule 2.0.

La differenza principale tra i due riguarda sicuramente il processore montato a bordo. La versione che supporta la connettività 5G, in particolare, monta a bordo il soc MediaTek Dimensity 6100+. La versione con il solo supporto alle reti 4G, invece, monta il soc Snapdragon 685. Entrambe le versioni presentano inoltre la certificazione di resistenza IP54 e presentano entrambi una batteria da 5000 mah con supporto alla ricarica rapida SuperVooc da 33W.

Prezzi e disponibilità

Per il momento il nuovo Realme C67 è stato annunciato in India. Sarà disponibile all’acquisto ad un prezzo iniziale di circa 165 euro per la versione 5G e di circa 150 euro per la versione 4G. Immaginiamo che almeno una delle due versioni arriverà anche per il mercato italiano, ma per il momento l’azienda non ha rivelato informazioni.