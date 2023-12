In meno di quattro mesi dal suo lancio, Sea of Stars, il gioco di ruolo alla giapponese di Sabotage Studios, ha raggiunto un traguardo straordinario con oltre 4 milioni di giocatori. L’annuncio è giunto direttamente dalla società, che ha espresso grande soddisfazione per i risultati del loro titolo, ispirato agli RPG degli anni ’90.

Sabotage ha lanciato Sea of Stars ufficialmente il 28 agosto 2023 ed è disponibile su una varietà di piattaforme, tra cui PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S. La sua inclusione nei servizi di abbonamento come Game Pass per PC e Xbox, oltre a PlayStation Premium e Plus Extra per le due console PlayStation, ha ancora di più contribuito a definire il successo del gioco in termini di numero di giocatori, sottolineando la sua ampia accessibilità.

Il gioco vince numerosi premi

La notizia dei 4 milioni di giocatori arriva in seguito alle recenti vittorie ai The Game Awards, ai British Academy Film and Television Awards (BAFTA) e anche ai Golden Joysticks, dove Sea of Stars è stato acclamato come il miglior indie dell’anno. Thierry Boulanger, co-fondatore di Sabotage Studios e game director di Sea of Stars, ha condiviso il suo entusiasmo dichiarando che questo è il gioco dei suoi sogni, vedere la storia riscontrare così tante critiche positive e attrarre con forza i giocatori è impagabile. Il fondatore ha anche ringraziato la squadra per la creazione del gioco.

Boulanger ha inoltre anticipato il futuro del gioco, menzionando lo sviluppo del DLC intitolato “Throes of the Watchmaker”. Rivolgendosi ai fan, ha espresso gratitudine per il loro sostegno durante un anno eccezionalmente prospero per i giochi di ruolo. Il messaggio finale è un invito ad aspettarsi ulteriori sorprese da Sea of Stars nel prossimo capitolo della sua avventura.