AGCOM, ecco la nuova velocità minima per l'internet a banda larga fissata

L’AGCOM, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha recentemente pubblicato un comunicato sul proprio sito web, annunciando una decisione importante riguardante l’accesso a Internet a banda larga in Italia. In base all’articolo 94, comma 3 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, è stato stabilito un livello di servizio universale per l’accesso a Internet, fissando la velocità nominale in download a 20 Mbps per il servizio d’accesso a Internet a banda ultralarga.

AGCOM: parla l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questa decisione si basa sull’analisi delle circostanze nazionali, dei requisiti di qualità e delle necessità tecniche per supportare un insieme minimo di servizi, tra cui amministrazione digitale, e-commerce, social media e servizi di videochiamata. L’AGCOM sottolinea l’importanza di garantire ai cittadini un accesso Internet di qualità adeguata, permettendo una partecipazione attiva nella società digitale e nell’economia online.

È fondamentale notare che questa velocità di connessione è stata scelta per assicurare che i cittadini possano usufruire dei servizi digitali essenziali con efficienza e affidabilità. Inoltre, l’AGCOM ha espresso l’intenzione di vigilare costantemente sull’evoluzione dei servizi Internet e sul livello dei prezzi al dettaglio, per assicurare che l’accesso a Internet rimanga accessibile e di alta qualità per tutti gli utenti.

Inoltre, secondo l’articolo 94, comma 1, del Codice, sarà compito degli operatori garantire che questo servizio universale sia disponibile su tutto il territorio nazionale, assicurando così un accesso equo e uniforme a Internet per tutti i cittadini italiani. Parallelamente, AGCOM ha anche approvato nuove regolamentazioni relative all’adeguamento dei prezzi delle offerte di telefonia e Internet all’inflazione, definendo precisi criteri e limiti che gli operatori dovranno rispettare. Queste nuove regole mirano a proteggere i consumatori da aumenti ingiustificati dei prezzi e a garantire la trasparenza nelle offerte commerciali.