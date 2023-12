TIM offre per NATALE un regalo con le Power da 150 GIGA

Come ogni periodo dell’anno, quando si va incontro alle feste natalizie, TIM decide di spingere sull’acceleratore per recuperare terreno. Lo scarto che gli è stato inflitto dai gestori virtuali non è mai stato così ampio ed è per tale motivazione che ora il celebre gestore italiano ha intenzione di recuperare.

In che modo? Semplice, promuovendo le sue migliori offerte con prezzi che qualcuno potrebbe addirittura ritenere folli. Non sono infatti mai stati così bassi i costi delle soluzioni offerte da TIM.

TIM, le due offerte che per un mese sono gratis: ecco le Power

Partendo dal passato, ecco di nuovo la Power Supreme Web Easy, soluzione che in tanti stavano aspettando per sottoscriverla dopo che gli era sfuggita qualche mese fa. Chi cerca minuti, messaggi e giga per connettersi al web, può trovare terreno fertile in questa promo. Al suo interno ecco infatti minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi numerazione con 150 giga disponibili per la rete 4G. Il prezzo corrisponde a 7,99 € al mese.

Se volete scendere ancora per quanto concerne il costo mensile, potete sottoscrivere la nuova Power Iron di TIM. Un po’ come la prima offerta descritta, questa soluzione offre minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, ma con 100 giga in 4G. È proprio per questo motivo che il prezzo scende a 6,99 € al mese.

La grande sorpresa di TIM sta nel fatto che il gestore concederà il primo mese gratuitamente a tutti coloro che sottoscriveranno una delle due promo. Si comincerà a pagare dunque dal secondo mese in poi.