iOS 17.2, ecco come trasformare il tuo iPhone in un telefono super potente grazie a TIM

Con l’aggiornamento a iOS 17.2, TIM ha introdotto un’interessante funzionalità per i suoi clienti in possesso di iPhone: il servizio VoWiFi (Voice over WiFi), conosciuto anche come WiFi Calling. Questa novità, attiva dal 10 dicembre 2023, consente agli utenti di effettuare chiamate tramite qualsiasi rete WiFi, trasferendo il traffico voce su una connessione Internet.

iOS 17.2: la nuova funzionalità di cui avevate bisogno

Il servizio VoWiFi di TIM, come descritto sul sito ufficiale dell’operatore, è progettato per essere di facile utilizzo e completamente gratuito. Non è necessario scaricare applicazioni aggiuntive; gli utenti possono semplicemente sfruttare l’app di chiamata standard del loro smartphone. Il costo delle chiamate effettuate tramite WiFi segue il piano tariffario esistente dell’utente, come nel caso delle chiamate effettuate sulla rete mobile tradizionale.

Per attivare le Chiamate WiFi su iPhone, è necessario procedere manualmente attraverso le impostazioni del dispositivo. Gli utenti devono accedere al menù Impostazioni, selezionare “Cellulare” e poi “Chiamate WiFi”. Qui, attivando l’opzione, un messaggio di conferma apparirà a schermo.

Questa funzionalità è disponibile solo sul territorio italiano. Inoltre, in caso di perdita della connessione WiFi, se è presente una copertura di rete mobile 4G di qualità adeguata, la chiamata verrà automaticamente trasferita sulla rete mobile, permettendo di continuare la conversazione senza interruzioni e sempre secondo le condizioni dell’offerta sottoscritta dall’utente.

In sintesi, il servizio VoWiFi di TIM offre ai clienti iPhone una maggiore flessibilità nelle chiamate, garantendo connettività anche in assenza di segnale mobile, purché sia disponibile una rete WiFi. Questo rappresenta un significativo passo avanti nell’ottimizzazione dell’esperienza utente in ambito di telefonia mobile.