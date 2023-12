Whatsapp, così puoi nascondere le chat attraverso un codice segreto

WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità di sicurezza: un codice segreto per bloccare e nascondere chat specifiche. Questa innovazione offre agli utenti un ulteriore strato di privacy, permettendo di proteggere conversazioni individuali o di gruppo con un codice unico o con dati biometrici, come l’impronta digitale o il riconoscimento facciale.

Whatsapp: il blocco per le chat

Il codice segreto di WhatsApp è pensato per due scopi principali. Innanzitutto, permette di impostare un blocco per le chat che è diverso dal codice di sblocco del telefono. Questo è particolarmente utile se altre persone conoscono il passcode del dispositivo, ma non dovrebbero avere accesso a determinate conversazioni su WhatsApp.

In secondo luogo, il codice segreto consente di nascondere completamente la cartella delle chat bloccate. Così facendo, anche se qualcuno dovesse utilizzare il telefono, non noterebbe la presenza di conversazioni nascoste. La cartella delle chat bloccate può essere resa nuovamente visibile solo inserendo il codice segreto nella barra di ricerca delle chat di WhatsApp.

Quando una chat è bloccata tramite questa funzione, non appare nell’elenco generale delle chat. Per accedere a una chat bloccata, è necessario scorrere verso il basso fino a trovare la sezione dedicata, denominata “Chat bloccate”, e inserire il metodo di verifica scelto (come passcode, Face ID o codice segreto).

Per sfruttare questa funzione, è necessario:

Aprire WhatsApp e selezionare la chat da bloccare. Toccare il nome della chat in alto sullo schermo e attivare l’opzione “Blocca chat”. In alternativa, è possibile tenere premuto il nome della chat nell’elenco delle conversazioni e selezionare “Blocca chat”.

Dopo aver bloccato le chat desiderate, esse non saranno più visibili nell’elenco generale, ma saranno reperibili nella sezione “Chat bloccate”.

Per aggiungere un ulteriore livello di protezione e nascondere la cartella delle chat bloccate, è necessario:

Aprire WhatsApp e andare alla cartella “Chat bloccate” nell’elenco delle chat. Selezionare “Impostazioni” e attivare l’opzione “Nascondi chat bloccate”.

Una volta attivata questa funzione, la cartella “Chat bloccate” sarà nascosta e non apparirà nell’elenco delle chat. Per accedervi, gli utenti dovranno digitare il codice segreto nella barra di ricerca delle chat. Queste nuove misure di sicurezza riflettono l’impegno di WhatsApp nel fornire ai suoi utenti strumenti sempre più sofisticati per proteggere la loro privacy e garantire un’esperienza di messaggistica sicura e privata.