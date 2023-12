Robot aspirapolvere al prezzo più basso che abbiate mai visto, questo è ciò che vi aspetta direttamente su amazon, dove avrete la possibilità di raggiungere a tutti gli effetti un risparmio più unico che raro, che apre a tutti l’opportunità di accedere ad uno dei migliori prodotti in circolazione.

Stiamo parlando di Rowenta RR7387 X-Plorer Serie 50, un vero e proprio robot aspirapolvere, con funzione lavapavimenti, che può essere controllato direttamente da smartphone, grazie alla connessione WiFi al router di casa, ma che non presenta particolari funzioni di mappatura della casa o similari. L’autonomia è molto buona, infatti può funzionare tranquillamente per due ore consecutive, prima di dover ricorrere direttamente alla base di ricarica (per poi eventualmente riprendere da dove si era fermato).

Robot aspirapolvere, il prezzo del prodotto è unico

L’occasione per spendere poco è davvero molto ghiotta, poiché oggi gli utenti possono pensare di spendere solamente 174,99 euro, e godere così di una riduzione ulteriore di 15 euro rispetto al prezzo più basso effettivamente raggiunto dal prodotto in questi ultimi mesi.

Dimensionalmente è perfettamente allineato con gli standard del settore, poiché il prodotto può raggiungere 49,1 x 41,8 x 13,3 centimetri, e presentare altresì la possibilità di lavare sfruttando il panno che troverete direttamente incluso in confezione. Il robot aspirapolvere è compatibile con Amazon Alexa, per il controllo da remoto utilizzando semplicemente la propria voce, la spazzola ha funzione anti-groviglio, così da evitare che i capelli si attorciglino nella parte inferiore del dispositivo, rendendo la vita molto più complicata del previsto a tutti gli utilizzatori quotidiani.