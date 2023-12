TIM WiFi Special Young Fibra, la nuova offerta per i giovani gamer ha un prezzo incredibile

Dal 17 dicembre 2023 al 27 gennaio 2024, TIM offre una nuova opzione per i giovani appassionati di gaming: l’offerta TIM WiFi Special Young Fibra per Gamers, dedicata ai nuovi clienti di età compresa tra 18 e 30 anni. Questa proposta, a un costo mensile di 21,90 euro, include accesso illimitato a Internet tramite tecnologia FTTH e chiamate a consumo.

TIM WiFi Special Young Fibra: le promo che aspetti da sempre

La particolarità dell’offerta è l’uso della tecnologia FTTH (Fibra dalla centrale fino a casa del cliente), che consente una connessione fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload. Le prestazioni possono variare a seconda di diversi fattori come copertura, congestione della rete e capacità dei server. Per le chiamate, la tariffa è di 19 centesimi di euro al minuto verso numeri nazionali fissi e mobili, con uno scatto alla risposta di 19 centesimi di euro e una tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi.

Questa offerta specifica è disponibile solo dove è presente la copertura FTTH e richiede l’acquisto a rate di un modem AVM FRITZ!Box 5590 GPON, al costo di 6 euro al mese per 48 mesi, portando il costo totale dell’offerta a 27,90 euro al mese. È previsto anche un costo di attivazione di 39,90 euro.

L’offerta è soggetta ad un adeguamento annuale dei prezzi a partire dal 1° aprile 2024, in base alla clausola prevista da TIM. Tuttavia, è importante notare che dal 15 dicembre 2023, l’AGCOM ha introdotto nuove regolamentazioni riguardanti l’adeguamento dei prezzi in base all’inflazione, stabilendo che l’adeguamento non può avvenire prima di 12 mesi dall’adesione contrattuale.

TIM WiFi Special Young Fibra è rivolta a nuovi clienti che richiedono un nuovo impianto o passano a TIM Fisso da un altro operatore, purché abbiano tra 18 e 30 anni. In caso di impossibilità tecnica di attivare l’offerta con architettura FTTH, TIM cercherà altre soluzioni. Il Modem AVM FRITZ!Box 5590 sarà installato da un tecnico TIM e sono disponibili diverse opzioni di rateizzazione. L’offerta include anche opzioni standard come Voce, Navigazione sicura e offerte di intrattenimento TIMVISION.

L’offerta prevede la domiciliazione delle bollette e la ricezione del conto online, con una durata contrattuale di 24 mesi, dopo i quali il rinnovo sarà a tempo indeterminato, a meno che il cliente non decida di disdire l’abbonamento.