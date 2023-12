Il team di sviluppo di WhatsApp continua a lavorare sul miglioramento dell’app di messaggistica. La versione beta 2.23.26.13 per dispositivi Android ha introdotto una piccola ma significativa modifica nell’intestazione degli aggiornamenti di stato.

Dopo l’installazione della nuova versione beta, alcuni utenti hanno notato l’aggiunta di due nuovi pulsanti: un pulsante fotocamera e un altro avente un’icona a forma di matita. Questi rappresentano scorciatoie che consentono agli utenti di condividere rapidamente immagini, GIF, video e testo con i loro contatti nel proprio stato. La modifica tenta di semplificare e di rendere più intuitivo l’utilizzo e la comunicazione di questo aspetto della piattaforma.

Come si fa ad accedere a questa funzione?

Tale modifica è attualmente disponibile solo per alcuni utenti beta WhatsApp e non ci sono informazioni specifiche su quando potrebbe essere disponibile per tutti gli altri, né se potrebbe subire ulteriori modifiche prima del rilascio completo. Coloro che sono interessati a provare le ultime novità di WhatsApp possono farlo iscrivendosi al programma beta recandosi su Google Play Store (basta una semplice ricerca nella barra delle app) o installando manualmente le versioni più recenti tramite file APK, disponibili su siti come ad esempio APK Mirror.

Altra novità per gli aggiornamenti di stato sono i filtri di ricerca. Con l’implementazione questa nuova funzione, gli utenti avranno un maggiore controllo sulla visualizzazione dei contenuti condivisi dai loro contatti. Una volta attivati, i filtri mostreranno una schermata aggiuntiva con un elenco verticale di tutti gli aggiornamenti di stato. Questa organizzazione strutturata mira a semplificare la gestione e la visualizzazione, offrendo un modo più efficiente per navigare attraverso le novità condivise.

Revisione canali WhatsApp e Google Drive

Oltre ai filtri per gli aggiornamenti di stato, WhatsApp ha introdotto la possibilità di richiedere una revisione per i canali sospesi. Questa funzione è attualmente disponibile per alcuni utenti attraverso la versione beta 2.23.26.6. Quando un canale viene sospeso, i proprietari riceveranno un avviso con dettagli utili sullo stato e le eventuali violazioni riscontrate. La versione beta 2.23.26.7, invece, ha implementato un avviso che informa gli utenti che, nei prossimi mesi, i backup di WhatsApp inizieranno ad occupare spazio su Google Drive.