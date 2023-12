WhatsApp, la grande novità per i messaggi importanti è arrivata

Sebbene siano state tante le novità diramate da WhatsApp nel 2023, sembra che non sia ancora finita la festa. L’ultima parte dell’anno infatti si prepara ad offrire opportunità alternative, con delle funzionalità che sono già arrivate in versione beta e che devono essere solo ufficializzate per quanto riguarda l’piattaforma in pianta stabile.

WhatsApp consentirà di pinnare i messaggi importanti nelle proprie chat

Diverso tempo fa gli utenti hanno apprezzato i primi aggiornamenti del 2023 di WhatsApp, vedendoli prima nella versione beta e poi nella versione stabile. Tutto questo ha consentito di capire che la famosa applicazione di messaggistica istantanea stesse migliorando il tutto. Le festività natalizie potrebbero essere un elemento di distrazione, soprattutto all’interno di un gruppo di WhatsApp. Proprio per questo motivo la celebre piattaforma di messaggistica ha appena introdotto un nuovo aggiornamento che potrà ovviare a tale eventualità.

Secondo quanto riportato, sarebbe in fase di distribuzione la possibilità di tenere in evidenza un messaggio all’interno di una chat di gruppo fino a 30 giorni. Più gergo, gli utenti avranno la possibilità di “pinnare” un determinato messaggio in alto, così da lasciarlo lì in modo che tutti lo tengano sempre presente.

Il rilascio sta avvenendo durante questi giorni, ma in maniera decisamente progressiva. Ci sono infatti utenti che lo hanno già ricevuto mentre ce ne sono altri che invece dovranno attendere ancora un po’.

Ma come si pinna un messaggio in un gruppo? Il tutto è molto semplice dal momento che bisogna solo tenere premuto sul messaggio in questione per far comparire un’opzione apposita.