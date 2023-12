Unieuro chiude la campagna promozionale pre-natalizia con il lancio di nuovi sconti speciali atti ad invogliare sempre di più i consumatori all’acquisto di prodotti di tecnologia di ultima generazione, come nel caso appunto di smartphone di alta qualità, e non solo.

La soluzione corrente non presenta differenze particolari rispetto a quanto visto in passato, in altre parole è da considerarsi disponibile in via esclusiva nei negozi fisici sparsi per il territorio, ed anche online sul sito ufficiale, il quale comunque prevede la consegna a domicilio gratuita, per tutti gli ordini del valore superiore ai 49 euro.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, così potrete avere i codici sconto gratis in esclusiva da utilizzare su Amazon anche in occasione del Natale.

Unieuro da sogno, oggi il volantino regala la tecnologia

Fino al 24 dicembre da Unieuro si trova la campagna promozionale Natalissimi, con occasioni da non perdere assolutamente di vista, tra cui troviamo ad esempio anche smartphone di ottimo livello, a prezzi inediti, come il Redmi 12, che viene proposto a soli 169 euro.

Parlando appunto di smartphone, ed osservando la fascia più alta della telefonia mobile, possiamo comunque trovare Galaxy Z Flip5, che viene proposto a 899 euro, oppure anche galaxy S23 FE, disponibile all’acquisto a 739 euro, per poi scendere verso Xiaomi 13T, in vendita nel periodo corrente a soli 499 euro. Un risparmio non da poco che si estende poi verso anche la fascia più bassa, capitanata da Galaxy A14, Galaxy A33, Honor 90 Lite, Realme 11 5G, TCL 40 Se, Realme C51 ed altri ancora. Il volantino Unieuro di Natale è uno dei migliori in circolazione, lo potete sfogliare qui.