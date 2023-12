TIM torna con le POWER piene di giga e con UN MESE gratis

L’obiettivo resterà anche questa volta sempre lo stesso: battere la concorrenza portandogli via quanti più utenti possibile. D’altronde un gestore come TIM dovrebbe essere abituato a tutto ciò, in quanto è da sempre che detta i tempi e i modi della telefonia mobile in Italia.

Oggi tutto torna come prima, siccome la gran parte degli utenti valuterà un rientro viste le due offerte disponibili. Ricordiamo che non le troverete sul sito ufficiale, in quanto si tratta di promozioni appartenenti ad una campagna winback e dedicata solo ad alcuni provider ben precisi. Le due Power che TIM lancia sono destinate solo a chi proviene da Iliad o da altri gestori virtuali come ad esempio Fastweb, ho. Mobile, Lyca e molti altri.

TIM, le due offerte Power hanno davvero tutto al loro interno: eccole qui

Le Power, rispettivamente la Iron e la Supreme Web Easy, godono al loro interno di ogni contenuto e soprattutto di prezzi molto bassi. Entrambe le soluzioni possono permettere agli utenti di beneficiare ogni mese di minuti e messaggi senza limiti verso tutte le numerazioni mobili o fisse. La prima consente di avere inoltre 100 giga in 4G per navigare, mentre la seconda si spinge fino a 150. Il prezzo della prima è di 6,99 € al mese, mentre il prezzo della seconda è di 7,99 € al mese.

C’è però un altro comune denominatore oltre ai minuti e agli SMS, ovvero la sorpresa che TIM rende disponibile. Chiunque dovesse sottoscrivere una di queste due offerte, potrà avere il primo mese totalmente gratis. Si comincerà pertanto a pagare dal secondo mese in poi.