WhatsApp news: La condivisione schermo si arricchisce con l’ Audio

WhatsApp continua a innovare nel campo delle chiamate video, estendendo la sua funzione di condivisione dello schermo con un nuovo elemento: la condivisione dell’audio. Questa nuova caratteristica trasforma la visione di video in un’esperienza di gruppo più coinvolgente.

Attualmente in fase di prova attraverso la versione Beta per iOS e Android, la condivisione audio, durante la visualizzazione dello schermo, potrebbe diventare una caratteristica davvero utile per le prossime versioni dell’app.

WhatsApp Beta rivoluziona la condivisione dei contenuti

Dopo il successo dei test sulla condivisione dello schermo durante le videochiamate, WhatsApp ha intensificato le innovazioni.

Questa nuova funzionalità di trova nelle versioni Beta v23.25.10.72 per iOS e v2.23.26.18 per Android, generando un ampliamento generale delle chiamate video su WhatsApp. Infatti, la condivisione dello schermo con audio può risultare preziosa in diverse situazioni. Essa consente agli utenti di condividere non solo presentazioni e documenti, ma anche di fruire insieme di contenuti audiovisivi. Non bisogna dimenticare però che, tutte le nuove funzionalità, prima di essere rilasciate nella versione ufficiale, devono superare un certo periodo di sperimentazione attraverso la loro versione Beta. Di conseguenza, la loro implementazione nella versione ufficiale dipenderà dai risultati dei test.

Ad ogni modo, per il momento i risultati sembrano essere davvero positivi, ciò ci spinge a pensare tale opzione possa essere rilasciata anche su ampia scala, a tutti gli utenti indipendentemente dal dispositivo scelto. Per il momento non abbiamo ancora altri aggiornamenti a riguardo non ci resta che attendere nuove informazioni e sperare per il meglio. Restate connessi per tante altre novità di questo tipo .