Quando si naviga sulla rete, ogni utente entra in contatto con moltissime informazioni diverse. Come per esempio, link presenti nelle pagine Web, pubblicità, pop-up ecc… Non tutto ciò con cui interagiamo dal nostro dispositivo è, però, sicuro. Infatti potrebbero esserci elementi “ingannevoli” all’interno della rete aventi lo scopo di invadere la nostra privacy. Dunque non basta un antivirus per essere protetti, ma è buona norma seguire delle regole per prevenire minacce web e attacchi malevoli.

Le principali minacce

Esistono molteplici tipi di minacce sulla rete Internet, che possono variare dalla più semplice a quella più complessa. Proveremo ad elencarne alcune e a spiegare il loro operato.

Virus : la più comune e la più conosciuta. Si tratta di un programma che entra in un sistema informatico ed infetta i file in esso presenti;

: la più comune e la più conosciuta. Si tratta di un programma che entra in un sistema informatico ed infetta i file in esso presenti; Phishing : l’utente riceve una mail apparentemente classica che invita, per esempio, ad entrare in un sito per modificare dei dati. Lo scopo di questa mail è, però, quello di rubare informazioni e dati personali;

: l’utente riceve una mail apparentemente classica che invita, per esempio, ad entrare in un sito per modificare dei dati. Lo scopo di questa mail è, però, quello di rubare informazioni e dati personali; Pharming : sito Web o server, apparentemente sicuri, che carpiscono informazioni sul dispositivo che interagisce con essi;

: sito Web o server, apparentemente sicuri, che carpiscono informazioni sul dispositivo che interagisce con essi; Criptolocker: il malware cripta i dati dell’utente e li rende inaccessibili a quest’ultimo. Per poter rientrare in possesso di essi, di solito il malintenzionato chiede un riscatto alla vittima.

Queste sono solo alcune delle più comuni minacce sulla rete, a cui ci si può difendere con alcune semplici tecniche.

Minacce Web, consigli per prevenirle

Quando si parla di prevenire un attacco malevolo, in molti potrebbero pensare che siano necessarie competenze specifiche. In parte, questo potrebbe essere vero, ma per un semplice utente non è così essenziale. Infatti, basta tenere a mente delle semplici accortezze per rende molto più sicura la propria navigazione Web. Di seguito ne elenchiamo alcune:

Responsabilizzazione degli utenti : devono essere al corrente della pericolosità della rete oltre che a tutti i vantaggi che essa offre. E’ necessario sensibilizzare l’argomento della sicurezza informatica e includere ogni fascia d’età;

: devono essere al corrente della pericolosità della rete oltre che a tutti i vantaggi che essa offre. E’ necessario sensibilizzare l’argomento della sicurezza informatica e includere ogni fascia d’età; Antivirus e relativi aggiornamenti : è un programma installabile sul dispositivo. Impedisce che un virus possa attaccare il sistema informatico ed elimina i programmi che hanno già infettato il sistema;

: è un programma installabile sul dispositivo. Impedisce che un virus possa attaccare il sistema informatico ed elimina i programmi che hanno già infettato il sistema; Password : è buona norma impostare delle password che rispettino i requisiti minimi, per renderle più forti. Inoltre è molto importante modificarle periodicamente per aumentare la sicurezza dei propri dati;

: è buona norma impostare delle password che rispettino i requisiti minimi, per renderle più forti. Inoltre è molto importante modificarle periodicamente per aumentare la sicurezza dei propri dati; Backup : copiare e conservare i propri dati in destinazioni sicure per essere certi di non poterli perdere;

: copiare e conservare i propri dati in destinazioni sicure per essere certi di non poterli perdere; Privacy: evitare di consentire a qualsiasi sito Web o applicazione di accedere ai propri dati. Non tutto ciò che scarichiamo potrebbe essere sicuro.

Seguendo queste semplici regole, è possibile mantenere i propri dati costantemente protetti dalle minacce Web, pur non effettuando operazioni complesse e specifiche.