BOOX Note Air 2 Plus permette di prendere e riordinare comodamente i propri appunti in digitale, la sua generosa memoria di 64 GB consente di archiviare libri digitali, file PDF o applicazione essenziali nel lavoro o nello studio. Il BOOX Note Air 2 Plus usufruisce del sistema operativo Android 11 che garantisce di accedere a tutte le sue applicazioni e funzionalità.

Il BOOX Note Air 2 Plus ha una batteria di 3700 mAh che consente di utilizzare il proprio dispositivo per almeno 4 o 5 giorni con la possibilità di estenderesti a una settimana se ci si dedica solo per la lettura di e-book o appunti permettendo di usare a lungo il dispositivo, inoltre possiede un processore Snapdragon 662 che ha integrata una GPU Adrena 610 che offre prestazioni di un’ottima qualità grafica.

Ecco cosa rende il BOOX Note Air 2 Plus così speciale

Quello che rende lo uno strumento così comodo sono tutte le sue caratteristiche come il suo scremo E-Ink di 10,3 pollici con 1872X1404 pixel e la densità di 227 ppi che dona a chi lo utilizza la sensazione di lavorare su carta creando il proprio ambiente ideale di lavoro. Il Display gestisce 4096 livelli di pressione che consentono di aumentare la sensibilità della penna donando vari tipi di sensazione mentre ci si scrive. La penna digitale (inclusa nel pacchetto) permette di prendere i propri appunti sia su una piattaforma di scrittura e sia sui PDF o altri documenti.

Il suo peso di 445g permette di essere un dispositivo facilmente trasportabile o dà afferrare, anche grazie al bordo più pronunciato che permettete di essere afferrata con una sola mano e di scrivere con l’altra mano; l’innovativo schermo inoltre offre la possibilità di ruotare automaticamente, trasformando il tablet in uno strumento capace di adattarsi a ogni esigenza.

Inoltre dispone di una connessione wireless che permette di connettersi a Internet e di sincronizzare i documenti tra le varie piatta forme, che permette a gli utenti di trovare più facilmente i propri file.