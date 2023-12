Le tre schede video di NVIDIA arriveranno tutte a gennaio

Le ultime notizie provenienti dal mondo delle schede video indicano che NVIDIA svelerà tre nuovi modelli della serie GeForce RTX 4000 SUPER durante la sua conferenza al CES 2024, programmata per l‘8 gennaio. Questi modelli includono la RTX 4070 SUPER, la RTX 4070 Ti SUPER e la RTX 4080 SUPER. Secondo indiscrezioni, la società prevede di lanciare ciascun modello in diverse date nel corso di gennaio, con la RTX 4070 SUPER programmata per il 17 gennaio, seguita dalla RTX 4070 Ti SUPER in uscita il 24 gennaio e la RTX 4080 SUPER rilasciata il 31 gennaio.

Il rilascio delle tre schede video di NVIDIA

Una delle incertezze riguarda la disponibilità delle nuove schede sotto forma di Founders Edition da parte di NVIDIA o se saranno lasciate completamente alla discrezione dei partner AIB per progetti personalizzati, compresi quelli con frequenze di clock di riferimento o proposte overclockate.

Nel tentativo di fornire anticipazioni sulle specifiche tecniche, si ipotizza che la RTX 4080 SUPER includerà una GPU AD103 con tutti i 10240 CUDA core attivi, un significativo aumento rispetto ai 9728 CUDA core della RTX 4080 attuale. La memoria rimane invariata a 16 GB di GDDR6X su un bus a 256 bit, con un TGP di 320W, in linea con il modello non SUPER.

Per quanto riguarda la RTX 4070 Ti SUPER, sembra che questa scheda utilizzerà una GPU AD103 con 8448 CUDA core attivi e 16 GB di memoria GDDR6X su un bus a 256 bit. Il TGP è stimato a 285W, mantenendo la stessa potenza della variante non SUPER con 7680 CUDA core.

Infine, la RTX 4070 SUPER è prevista con una GPU AD104, 7168 CUDA core attivi e 12 GB di memoria su un bus a 192 bit. La differenza rispetto alla RTX 4070 attuale è evidente nei CUDA core, che aumentano da 5888 a 7168. Il TGP di questa soluzione dovrebbe essere di 220W, 20W in più rispetto alla RTX 4070.

Analizzando le specifiche, emerge che le versioni più interessanti in termini di upgrade sono la RTX 4070 Ti SUPER e la RTX 4070 SUPER, mentre la RTX 4080 SUPER sembra apportare miglioramenti più modesti rispetto alla RTX 4080. La valutazione complessiva dovrà tener conto dei prezzi e del confronto con la concorrenza. L’attesa per l’8 gennaio sarà ora focalizzata su questi aspetti, nella speranza di ottenere un quadro completo delle prestazioni e delle caratteristiche di queste nuove schede video NVIDIA.