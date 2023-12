Nvidia negli ultimi anni ha letteralmente conquistato il mondo della grafica da gaming grazie alle sue schede RTX, a partire dalla serie 2000 fino all’attuale serie 4000 le schede hanno ogni anno ridisegnato il concetto di prestazioni grazie ad un miglioramento progressivo dell’architettura a bordo ma anche ovviamente tantissime innovazioni software che vengono introdotte e accostate alle GPU, basti pensare al DLSS che consente un incremento degli FPS grazie all’IA che riesce ad upscalare l’immagine senza inficiare le prestazioni.

Ma facciamo chiarezza, secondo un clamoroso leak di Ottobre che ha svelato tutta la roadmap di Nvidia, il colosso era intenzionato a rilasciare una generazione di schede all’anno, di conseguenza secondo i piani l’anno prossimo avremmo dovuto assistere all’arrivo della serie 5000 e nel 2025 all’arrivo della serie RTX 6000.

Cosa accadrà

Sembrerebbe che la serie 5000 dal nome Blackwell sia in ritardo e potrebbe arrivare nel 2025 piuttosto che nel 2024, una scelta legata al nodo a 3nm che sembra essere in ritardo sullo sviluppo, ciò non toglie però che stando agli ultimi leaks, Nvidia starebbe valutando di rilasciare nel caso di ritardi nel 2025 le schede 5000 ma anche le schede 6000, a scanso della decisione di fare un lancio biennale e ripartire da li, dunque con un lancio della serie 6000 per il 2026.

Il nome in codice della serie 6000 sarà comunque Rubin, un omaggio all’astronoma Vera Rubin e sembrerebbe che i primi chip di questo tipo saranno prodotti e messi in funzione dal lato server e che solo in secondo momento arriveranno le soluzioni grafiche per la casa e l’utente finale, offrendo prestazioni elevatissime soprattutto in campo IA.