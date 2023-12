Dal 14 dicembre al 30 gennaio, Kena Mobile offre una promozione davvero imperdibile. Kena TIMVISION offre una straordinaria opportunità ai clienti con la sua imperdibile “Promo Plus”. Questo pacchetto di streaming esclusivo è disponibile a un prezzo eccezionalmente scontato per i primi 8 mesi, con costi di attivazione totalmente gratuiti. Gli appassionati di intrattenimento potranno godere di un canone mensile agevolato di soli 25,99 euro durante questo periodo promozionale.

L’offerta Kena TIMVISION con Promo Plus e non solo

Una delle caratteristiche distintive di questa offerta è la varietà di servizi di streaming inclusi. Oltre alla vasta libreria di TIMVISION, il pacchetto Kena TIMVISION Promo Plus offre accesso ai contenuti premium di DAZN e Infinity+. In dettaglio, i servizi streaming TIMVISION del valore di 6,99 euro al mese, Infinity+ del valore di 7,99 euro al mese e DAZN Standard del valore di 40,99 euro al mese sono tutti inclusi in questa imperdibile offerta. Ma le sorprese non finiscono qui.

Con l’acquisto del pacchetto, i clienti riceveranno anche l’accesso gratuito a Discovery+, un servizio di streaming che offre una vasta gamma di contenuti, con un bonus speciale: Discovery+ Sport gratis fino al 31 marzo 2024. L’opzione si disattiverà automaticamente alla scadenza del periodo gratuito, offrendo un’esperienza senza inconvenienti. E non è tutto. Kena TIMVISION non include solo l’accesso ai migliori contenuti di streaming, ma offre anche una SIM che include 1 Giga di traffico dati mensile in 4G. C’è solo un inconveniente, il decoder TIMVISION Box non è incluso in questa offerta.

Per sottoscrivere il pacchetto Kena TIMVISION Promo Plus, i clienti avranno la possibilità di attivare un nuovo numero tramite richiesta online o recandosi presso i rivenditori aderenti. Questa promozione è un’opportunità imperdibile per gli amanti dell’intrattenimento, offrendo un’esperienza completa di streaming con un risparmio significativo nei primi 8 mesi. E le buone notizie non finiscono qui. I clienti che optano per questa offerta possono anche usufruire di un’opzione mobile aggiuntiva, chiamata Opzione Kena Full. Questa opzione include ogni mese 1000 minuti di chiamate, 100 SMS e 70 Giga di traffico internet, il tutto a soli 6 euro al mese.

Se pensate di cambiare gestore e telefonico e siete interessati a questo super pacchetto streaming, non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta che ricordiamo è disponibile solo per un periodo limitato, fino al 30 gennaio.