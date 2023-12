L’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile ha deciso di stupire tutti gli utenti per queste festività natalizie. L’operatore ha infatti deciso di rinnovare il suo catalogo di offerte. Con la gamma Lyca Mobile Italy, in particolare, gli utenti potranno ricevere ogni mese 50 GB di traffico dati extra per ogni offerta della gamma. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Lyca Mobile rinnova il suo catalogo con 50 GB extra per le sue offerte della gamma Italy

Per questo Natale l’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile ha deciso di stupire con una nuova super interessante promozione. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha leggermente rinnovato la sua gamma di offerte Lyca Mobile Italy. Con quest’ultime, ora gli utenti potranno avere ogni mese 50 GB di traffico dati extra rispetto a quanto offerto con le precedenti offerte.

Tra le ultime novità, c’è ad esempio l’offerta Lyca Mobile Italy Pink. Quest’ultima in passato offriva soltanto 50 GB, mentre ora offrirà fino a 150 GB. Oltre a questo, nel bundle sono comunque compresi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso i numeri Lyca Mobile e 100 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile è di appena 6,99 euro.

Ancora più interessanti sono poi le offerte Lyca Italy Silver e Lyca Italy Gold. Con la nuova promozione dell’operatore, con queste offerte gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 270 GB e 320 GB di traffico dati, ad un costo rispettivamente di 7,99 euro e 9,99 euro al mese. Con Lyca Italy White, invece, il traffico dati arriverà addirittura fino a 350 GB ad un costo di 11,90 euro al mese.