Kena TIMVISION, il pacchetto streaming che unisce intrattenimento di qualità e convenienza, svela la sua “Promo Plus” con una promozione imperdibile valida fino al 30 Gennaio 2024. Un’opportunità unica per gli amanti del cinema, dello sport, e dei contenuti esclusivi, che potranno godere di uno sconto speciale per i primi 8 mesi di abbonamento, unito a costi di attivazione totalmente gratuiti.

Sconto esclusivo e costi di attivazione zero

Per chi sottoscrive Kena TIMVISION Promo Plus entro il 30 Gennaio, il canone mensile sarà di soli 25,99 euro per i primi 8 mesi. Una riduzione significativa rispetto al canone standard di 30,99 euro al mese, che si applicherà solo dopo il periodo promozionale. Inoltre, l’attivazione del servizio è gratuita, offrendo un incentivo ulteriore per coloro che vogliono vivere l’esperienza Kena TIMVISION.

Contenuti esclusivi: TIMVISION, DAZN, Infinity+ e Discovery+

Kena TIMVISION Promo Plus non è solo una piattaforma di streaming, ma un universo di intrattenimento completo. Oltre ai contenuti di TIMVISION, l’offerta include anche accesso a DAZN e Infinity+. I servizi streaming TIMVISION, del valore di 6,99 euro al mese, si uniscono a Infinity+ del valore di 7,99 euro al mese e al rinomato DAZN Standard del valore di 40,99 euro al mese. Un pacchetto completo che soddisfa tutti i gusti e le passioni.

Inoltre, l’offerta Promo Plus comprende anche Discovery+, senza costi aggiuntivi. Un ulteriore tocco di generosità, con Discovery+ Sport incluso gratuitamente fino al 31 Marzo 2024, e con disattivazione automatica al termine. Un regalo per gli amanti dello sport e delle emozioni forti.

Kena TIMVISION: dallo streaming al mobile

L’offerta Kena TIMVISION non si ferma allo streaming. Con il pacchetto, riceverai una SIM con 1 Giga mensile di traffico dati in 4G, con tariffazione a scatti e velocità di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Un’opzione che amplia le possibilità di connettività per gli abbonati.

Inoltre, sulla stessa SIM è possibile attivare l’offerta mobile Opzione Kena Full, che include ogni mese 1000 minuti, 100 SMS e 70 Giga di traffico dati a soli 6 euro al mese. Un vantaggio aggiuntivo per chi cerca un pacchetto completo di intrattenimento e connettività mobile.

Per abbracciare l’esperienza Kena TIMVISION Promo Plus, i clienti devono attivare un nuovo numero. La procedura può essere completata online sul sito ufficiale o presso i rivenditori aderenti. Un processo semplice che apre le porte a un mondo di contenuti premium.

Intrattenimento di qualità, convenienza illimitata

In un panorama sempre più ricco di offerte di streaming, Kena TIMVISION emerge come una scelta che coniuga qualità e convenienza. La Promo Plus offre uno sconto significativo nei primi mesi, arricchendo l’esperienza di intrattenimento di ogni abbonato. Dai contenuti esclusivi allo streaming mobile, Kena TIMVISION si pone come un compagno affidabile per soddisfare le esigenze di chiunque cerchi un’esperienza completa e accessibile. Concludere un abbonamento a Kena TIMVISION non è solo un investimento nell’intrattenimento; è un viaggio nel mondo dell’intrattenimento senza limiti.