L’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di continuare a far felici gli utenti. Anche per il periodo natalizio, infatti, l’operatore ha deciso di prorogare il suo portfolio di offerte standard sia di rete mobile sia di rete fissa. Queste offerte sarebbero dovute terminare il 17 dicembre 2023, ma ora saranno disponibili fino ai primi giorni del 2024.

WindTre, fino ad inizio 2024 saranno disponibili numerose offerte mobile

Fino a gennaio inoltrato gli utenti potranno ancora attivare alcune offerte super dell’operatore telefonico WindTre. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha da poco deciso di prorogare il suo catalogo. In particolare, gli utenti avranno tempo fino al prossimo 21 gennaio 2024 per attivare una di queste offerte.

Molte delle offerte di rete mobile prorogate dall’operatore, includono anche il supporto alla navigazione 5G. Tra queste, ricordiamo ad esempio le offerte mobile denominate WindTre Full 5G Easy Pay. Quest’ultima include fino a 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 50 minuti di chiamate verso alcuni paesi stranieri e 200 SMS verso tutti i numeri.

Rimarrà poi disponibile all’attivazione anche l’offerta mobile denominata WindTre Super 5G Under 14. In questo caso, si tratta di un’offerta riservata agli utenti con una età inferiore ai 14 anni. Gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 100 GB di traffico dati (con metodo di pagamento Easy Pay), minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti. In questo caso, gli utenti dovranno pagare un costo di soli 6,99 euro al mese.