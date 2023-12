Se stai pensando di cambiare compagnia telefonica e desideri un’offerta vantaggiosa, il periodo natalizio potrebbe essere il momento perfetto per passare a Kena Mobile. Infatti, quest’anno, Kena Mobile ha preparato un regalo speciale per i suoi clienti. La nuova promozione “130GB Promo Plus” offre numerosi vantaggi particolarmente allettanti per tutti coloro che cercano un piano telefonico conveniente e ricco di servizi.

La super promo di Kena Mobile

La promozione “130GB Promo Plus” permette a tutti gli utenti di godere di 1 mese gratuito. Inoltre, ogni mese offre minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, 200 SMS verso tutti i cellulari e ben 130GB di traffico Internet in 4G. Inoltre, la promozione include 7,5GB di dati per navigare in Europa, ideale per chi viaggia o ha bisogno di restare connesso anche all’estero. Il tutto è disponibile a soli 6,99€ al mese, rendendo questa offerta particolarmente competitiva sul mercato.

Un ulteriore vantaggio che potrebbe fare la differenza è l’opportunità di ottenere altri 50GB in omaggio per i primi 2 mesi, un regalo extra che rende ancora più conveniente la promo offerta da Kena Mobile. Ma le sorprese non finiscono qui: l’attivazione, normalmente tariffata a 4,99€, è completamente gratuita se scegli di aderire a questa promozione.

L’attivazione della promozione “130GB Promo Plus” è semplice e veloce. È possibile procedere direttamente online sul sito ufficiale dell’operatore. In alternativa, è possibile attivare la promozione utilizzando l’app Kena Mobile, disponibile sia per dispositivi Android che iOS. In ultimo, se si preferisce procedere parlando con un operatore, è possibile chiamare il Servizio clienti al numero 181.

Kena Mobile non offre solo tariffe convenienti, ma si distingue anche per altri vantaggi. La copertura di rete, basata sulla rete TIM, raggiunge oltre il 99% della popolazione in Italia, garantendo una connessione stabile e affidabile. Le tariffe di Kena Mobile sono chiare e comprensibili, senza costi nascosti o sorprese sgradevoli. Inoltre, il servizio clienti di Kena Mobile è efficiente e disponibile, raggiungibile telefonicamente, via chat o e-mail, per risolvere qualsiasi dubbio o problema.

L’offerta “130GB Promo Plus” è aperta a chi attiva un nuovo numero Kena Mobile e a coloro che decidono di mantenere il proprio numero, proveniente da operatori come Iliad, Lycamobile, Tiscali, Poste Mobile, e molti altri. L’opportunità è limitata, quindi bisogna cogliere al volo questa offerta vantaggiosa prima che la sua scadenza la renda indisponibile.