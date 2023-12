Dal 14 dicembre 2023, Iliad Italia offre ai propri clienti la nuova opzione di roaming “5 GB in USA e Canada” a un costo di 4,99 euro al mese, salvo eventuali modifiche future. Questa opzione è progettata per chi viaggia negli Stati Uniti e in Canada, offrendo un pacchetto dati dedicato di 5 gigabyte senza bundle per chiamate o SMS.

L’opzione può essere attivata una volta al mese e si disattiva automaticamente dopo un mese dall’attivazione. È consigliabile attivare l’opzione prima della partenza per evitare addebiti a consumo, che altrimenti sarebbero tariffati a 0,23 euro per ogni megabyte consumato, come indicato nella Brochure Prezzi di Iliad per entrambi i Paesi.

Cosa devi sapere sull’opzione di Iliad per USA e Canada

L’opzione “5GB in USA e Canada” opera sulla rete dei partner roaming di Iliad, utilizzando tecnologia 3G, 4G e 4G+. Tuttavia, non supporta la connettività 5G, se attiva in Italia. Per gli utenti Android, è importante notare che le chiamate negli USA sono temporaneamente sospese a causa della dismissione della rete 3G da parte degli operatori americani. Gli utenti iPhone, invece, possono effettuare chiamate negli USA grazie al servizio VoLTE attivo. La navigazione internet e i servizi SMS o MMS in Roaming USA sono disponibili su tutti gli smartphone 4G, 4G+ e 5G.

Questa opzione di roaming si affianca alle altre già offerte da Iliad, come l’opzione “5G in Svizzera” a 4,99 euro e “Extra 5GB in Unione Europa” a 3,99 euro, disponibili per i clienti dal 13 luglio 2023. Le opzioni di roaming possono essere attivate attraverso l’Area Personale sul sito ufficiale di Iliad o presso i punti vendita autorizzati, ma solo se l’offerta flat è attiva sulla sim ricaricabile Iliad del cliente.

Secondo i documenti di trasparenza tariffaria, tutte le opzioni roaming attuali offrono una velocità massima teorica di 587,5 Mbps in download e 50 Mbps in upload per i 5 Giga inclusi.

Confronto con altre opzioni di roaming Iliad

In conclusione, l’opzione di roaming “5 GB in USA e Canada” introdotta da Iliad Italia dal 14 dicembre 2023 si configura come una risposta efficace alle esigenze di connettività dei viaggiatori. Con costi contenuti, flessibilità di attivazione e una solida copertura dati, l’opzione si inserisce nella strategia complessiva di Iliad per offrire soluzioni convenienti e accessibili ai propri clienti, confermando l’impegno dell’operatore nell’assicurare una connessione affidabile durante i viaggi internazionali.