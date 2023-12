Canone Rai e bollo auto diventeranno completamente gratis a partire dal 2024, una notizia che apre le porte a tantissime ipotesi da parte dei consumatori, i quali indubbiamente si ritroverebbero ad avere la possibilità di non spendere nemmeno un centesimo.

La novità principale riguarda il canone Rai, infatti a partire dal prossimo anno gli utenti potranno effettivamente richiedere la completa esenzione dal pagamento della tassa, a patto che comunque rispettino una determinata condizione: non siano in possesso di un televisore all’interno della propria abitazione. Prestate attenzione, è assolutamente importante che tale condizione venga rispettata nel momento in cui verrà presentata l’autodichiarazione direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Canone Rai e Bollo auto, queste tasse sono completamente gratis

Per quanto riguarda il bollo auto, invece, per ottenere la completa esenzione dal pagamento della tassa gli utenti non devono fare altro che acquistare un’auto elettrica, così da poter essere sicuri di non doverla in nessun modo pagare per almeno 3 anni successivi all’acquisto. L’intervallo temporale varia in relazione alla regione di appartenenza, infatti coloro che risiedono in Piemonte o in Lombardia potranno avere gratis il bollo auto per tutta la vita del veicolo, o meglio fino a quanto l’auto elettrica sarà direttamente in loro possesso.

Se volete ricevere maggiori informazioni in merito ad entrambe le possibili richieste di esenzione, non dovete fare altro che aprire subito i siti ufficiali delle istituzioni di riferimento.