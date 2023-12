Threads, gli italiani stanno per accogliere la tanto attesa piattaforma

La piattaforma sociale Threads, focalizzata esclusivamente su contenuti in formato testuale e sviluppata da Meta, ha finalmente fatto il suo debutto in Italia, nonostante alcune difficoltà iniziali. La sua disponibilità in Europa era stata precedentemente ritardata a causa di preoccupazioni legate alla gestione dei dati personali in relazione a Instagram.

Threads: gli ostacoli prima di arrivare in Italia

Nonostante l’annuncio ufficiale, coloro che hanno tentato di accedere a Threads tramite l’App Store su iOS o il Play Store su Android si sono scontrati con un ostacolo: un messaggio di errore generico che indica l’indisponibilità dell’app nel territorio italiano. Questo impedisce agli utenti di accedere a Threads attraverso dispositivi mobili, restringendo l’accesso alla sola versione web della piattaforma.

Sul sito di Threads, il conto alla rovescia per il lancio è stato sostituito con un modulo di accesso che permette agli utenti di effettuare il login utilizzando le loro credenziali di Instagram. Questa integrazione consente un’importazione semplificata di dettagli personali come nome, cognome, biografia e link dal proprio account Instagram a Threads. In fase di creazione del profilo, gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra un profilo pubblico, accessibile a chiunque all’interno o all’esterno dell’app, e un profilo privato, che richiede l’approvazione manuale dei follower. Questo offre agli utenti un controllo maggiore sulla loro privacy e sulla visibilità dei loro contenuti.

Threads ha anche annunciato che le versioni future della piattaforma supporteranno il “fediverso“. Questa innovazione nel campo dei social media permetterà una maggiore interconnessione tra diverse piattaforme, come Mastodon, facilitando agli utenti la possibilità di seguire e interagire gli uni con gli altri attraverso diversi servizi.

Nonostante l’entusiasmo iniziale, il lancio di Threads in Italia presenta alcune sfide, specialmente in termini di accessibilità mobile. Tuttavia, le prospettive future della piattaforma, inclusa l’integrazione con il fediverso, aprono nuove possibilità per l’interazione sociale online e rappresentano un passo avanti nell’evoluzione dei social network.