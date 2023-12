Canone Rai completamente gratis per tutti gli utenti, nel 2024 sarà davvero possibile evitare il pagamento di una delle tasse più controverse in circolazione, la quale ultimamente ha avuto un costo fisso di 90 euro annui, che il Governo ha deciso di suddividere in 10 rate mensili addebitate direttamente sulle bollette dell’energia elettrica.

L’imposta nasce come tassa di possesso di un’apparecchiatura televisiva all’interno dell’abitazione, ciò sta a significare che di base tutti coloro che dispongono di un televisore sono costretti a pagarla. E’ chiaro che, partendo da questo concetto, nel caso in cui l’utente non abbia in casa un televisore, può richiedere giustamente di non pagarla, e per questo ha pieno diritto all’esenzione.

Canone Rai completamente gratis a partire dal 2024

L’unico modo per ottenere il suddetto risultato desiderato, consiste nel recarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate e presentare domanda di esenzione, per farlo dovete inviare una autodichiarazione in cui appunto confermate di non essere assolutamente in possesso di un televisore all’interno della vostra abitazione.

Prestate particolare attenzione a non dichiarare il falso, poiché in caso contrario potreste ritrovarvi in seria difficoltà, andando difatti a pagare tutto quanto avete evaso in passato, con altrettante more e sanzioni che andranno ad accumularsi di volta in volta. Il rischio di ritrovarsi in una simile situazione è reale, per questo motivo evitate accuratamente di cercare di fare i furbi, a nessuno piace pagare le tasse, questo è assodato, ma sono anche un nostro dovere.