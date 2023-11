TIM, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, sta per lanciare un portafoglio di offerte TIMVISION completamente rinnovato, aprendo nuove prospettive nel mondo dello streaming. A partire dal 26 Novembre 2023, i clienti potranno godere di un’esperienza di intrattenimento più ampia e personalizzata, con l’inclusione di piattaforme come Disney+, Netflix, DAZN, Infinity+, e Prime Video.

Il cambiamento segna la fine di un’epoca, con le offerte TIMVISION attuali, comprese quelle per Intrattenimento e Calcio e Sport, che saranno disponibili solo fino al 25 Novembre 2023. Il nuovo portafoglio, suddiviso per nuovi clienti e coloro che hanno già attivato offerte TIMVISION entro la scadenza, promette una gamma di scelte ampliate e opzioni flessibili.

Esperienza personalizzata: TIMVISION porta l’innovazione nello streaming

Con il nuovo pacchetto, i clienti avranno la possibilità di personalizzare la propria esperienza di streaming, con la libertà di scegliere tra opzioni aggiuntive per i piani Disney+ e Netflix. Aggiornamenti a piani senza pubblicità o premium saranno possibili, offrendo una personalizzazione senza precedenti.

L’offerta si arricchisce ulteriormente con l’inclusione di Amazon Prime, incluso Prime Video, nelle offerte TIMVISION Intrattenimento e TIMVISION Gold. Questa integrazione offre ai clienti l’accesso a una vasta gamma di contenuti esclusivi, comprese le partite della UEFA Champions League 2023/2024 trasmesse in esclusiva da Prime Video.

Il nuovo portafoglio presenta offerte differenziate per i nuovi clienti, tra cui Disney+ Premium, Netflix Standard, DAZN Standard, e altro ancora. Allo stesso tempo, i già clienti avranno l’opportunità di effettuare upgrade o downgrade, con scelte come TIMVISION con Disney+ scontato a 7,99 euro al mese fino a Marzo 2024 o TIMVISION Gold Plus a 43,99 euro al mese con tutte le opzioni.

Indipendentemente dalla scelta dell’offerta, il TIMVISION Box sarà sempre incluso. Il TIMVISION Box Atmosphere, con audio integrato by Bang & Olufsen e tecnologia Dolby Atmos, aggiunge un tocco di lusso all’esperienza di streaming.

Le nuove offerte e opzioni saranno disponibili fino al 27 Gennaio 2024, con alcune, come TIMVISION Calcio e Sport con Disney+ e l’opzione DAZN Plus, sottoscrivibili solo fino al 16 Dicembre 2023. Questa limitata finestra di opportunità rende cruciale per i consumatori cogliere le nuove proposte prima che scadano.

Tutto quello che cerchi, a portata di un click

L’inclusione di Infinity+ e Discovery+ rende il pacchetto completo, offrendo una varietà di contenuti che spaziano da intrattenimento a sport e altro ancora. Con il nuovo portafoglio di offerte TIMVISION, TIM si propone di ridefinire l’esperienza di streaming in Italia, offrendo scelte personalizzate, opzioni flessibili e una gamma completa di contenuti. L’azienda si prepara a guidare il futuro dello streaming, offrendo un pacchetto di intrattenimento che si adatta alle esigenze di ogni consumatore.