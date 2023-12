Un sorprendente avvistamento in Francia svela un esemplare della nuova Lancia Ypsilon, non ancora ufficialmente presentata, trovato in un canale. Le immagini suscitano domande sulle circostanze: incidente, anteprima teatrale o semplice contrattempi durante le riprese pubblicitarie?

La nuova generazione della Lancia Ypsilon, attesa per la presentazione ufficiale a febbraio 2024, sembra aver fatto la sua prima apparizione in modo piuttosto inusuale. Un esemplare della compatta italiana è stato scoperto immerso nel canale Rodano-Reno a Montbéliard, vicino allo stabilimento Stellantis di Doubs. Le immagini del recupero, pubblicate dal quotidiano locale L’Est républicain, rivelano una vettura bianca senza camuffature, suggerendo che potrebbe essere il misterioso prototipo.

Dettagli somiglianti al concept Pu+Ra Hpe, un presunto prototipo?

L’auto recuperata presenta una sorprendente somiglianza con il concept Pu+Ra Hpe, manifesto dello stile Lancia sotto Stellantis. Il frontale, con i suoi gruppi ottici “a T” e il posteriore con i fari circolari, richiamano chiaramente il concept presentato quest’anno. La presenza del logo Lancia sul montante C alimenta ulteriori speculazioni sulla sua identità.

Mentre le autorità locali non rilasciano dichiarazioni sull’accaduto, la vettura sembra essere un prototipo non ancora identificato. La nuova Ypsilon, basata sulla piattaforma Cmp di Stellantis, condivisa con Peugeot 208 e Opel Corsa, promette un aumento delle dimensioni di circa 20 cm rispetto alla generazione attuale. Con una lunghezza stimata di 4,07 metri, la nuova Ypsilon sarà più grande della sua predecessora di 20 cm.

Motorizzazioni e interni, ecco cosa aspettarsi

I dettagli sulla nuova Ypsilon includono motorizzazioni avanzate, tra cui un modello 100% elettrico, una prima per il marchio, e un’opzione mild-hybrid con un motore benzina da 1.2 litri a tre cilindri. Gli interni della vettura saranno caratterizzati dal sistema di infotainment “Sala“, che sfrutta l’intelligenza artificiale per adattarsi alle preferenze dell’utente. Inoltre, una serie limitata di 1.906 esemplari includerà un elegante “tavolino” sviluppato in collaborazione con l’italiana Cassina.

Anticipazioni e misteri della nuova Ypsilon

L’avvistamento inusuale della presunta nuova Ypsilon aggiunge un tocco di mistero all’attesa per la sua presentazione ufficiale. Sebbene l’incidente nel canale sollevi domande, l’auto sembra rispecchiare il nuovo corso stilistico di Lancia. Resta da vedere come questo episodio influenzerà l’anticipata introduzione del modello e la percezione degli appassionati nei confronti della nuova Ypsilon.