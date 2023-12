Cosa significa “ecologico/biologico?“, con queste parole, che sono sempre più presenti nel nostro quotidiano, si indica l’impegno che ognuno di noi mette, o meglio, dovrebbe mettere, nel provare a salvaguardare l’ambiente riducendo o addirittura azzerando inquinamento ed emissioni.

Cos’è la tecnologia sostenibile

La tecnologia sostenibile riguarda tutte quelle tecnologie che “scendono in campo” per salvaguardare l’ambiente. Un altro lato molto importante di questo tipo di tecnologie è l’attenzione ai materiali che vengono usati per produrre questi nuovi tipi di apparecchiature di cui stiamo parlando.

Alcuni dei nuovissimi edifici sono autosufficienti

Un edificio si può chiamare autosufficiente quando può produrre autonomamente tutta l’energia di cui ha bisogno, senza doversi rifornire da reti esterne. Questo tipo di strutture usano delle energie rinnovabili, che sono ad impatto zero per l’ambiente. Questi edifici non sono molto diffusi, ma non è neanche così raro trovarli, facciamo l’esempio del condominio di Pinerolo, in Piemonte. Questo condominio all’avanguardia è quasi autonomo per il fabbisogno di energia elettrica e di riscaldamento, infatti usa per il 90% energia prodotta dall’impianto fotovoltaico e dal solare termico.

Energie rinnovabili per un mondo più pulito

Uno dei grandi passi che magari un giorno ci permetterà di entrare in un mondo più green sono le energie rinnovabili. Forse l’esempio di energia rinnovabile più diffuso è quello dei pannelli fotovoltaici, più comunemente chiamati pannelli solari. In soldoni questi apparecchi permettono di trasformare l’energia solare in energia elettrica nel pieno rispetto dell’ambiente. Gli elementi base che permettono questa trasformazione sono le celle fotovoltaiche o celle solari, che collegate tra di loro sono capaci di convertire i fotoni in corrente continua, attraverso una reazione fisica.