A pochissimi giorni di distanza dalla sua presentazione ufficiale, Nubia Z60 Ultra appare in alcune immagini che rivelano un design in grado di spiazzare la concorrenza. Il dispositivo presenta dei particolari che, senza alcun dubbio, non passeranno inosservati, anzi.

Nubia Z60 Ultra è vicinissimo al suo debutto: ecco come potrebbe essere!

Le immagini apparse in rete sono state condivise dal leaker Digital Chat Station che, tenendo conto delle indiscrezioni fino ad ora trapelate, permette di osservare un dispositivo con display AMOLED da 6,8 pollici con refresh rate a 120 hZ e sensore di riconoscimento delle impronte digitali posizionato sotto il pannello.

Al suo interno il Nubia Z60 Ultra avrà un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e una batteria da 6000 mAh con supporto alla ricarica a 80 W. La capacità della batteria rappresenta una caratteristica particolarmente rilevante, che farà apprezzare ancora di più il dispositivo, ma non si tratta dell’unica chicca.

Un particolare decisamente degno di nota riguarda il comparto fotografico. Nello specifico, il sensore fotografico anteriore, posizionato sotto il display. Dalle immagini è possibile notare la trasparenza del sensore rispetto ad altri modelli dotati di tale tecnologia.

Sul retro sarà presente un modulo fotografico con sensore principale da 50 MP, un teleobiettivo da 108 MP e un ultra grandangolare non ancora definito, probabilmente si tratterà di un sensore da 50 o 64 MP.

Non sappiamo ancora se lo smartphone sarà rilasciato a livello globale. L’azienda procederà con la sua presentazione ufficiale tra pochissimi giorni. Il 19 dicembre, infatti, avremo la possibilità di scoprire tutti i dettagli, compreso quello che sarà il suo costo.