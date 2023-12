In un recente annuncio, Google ha reso noto il pensionamento del servizio di acquisto e noleggio di film attraverso l’app di Google Play. Questa mossa rientra nella strategia dell’azienda di rivedere la propria offerta agli utenti, eliminando ciò che considera rami secchi o poco produttivi. Tuttavia, a differenza di altre situazioni di dismissione, Google offre agli utenti un indirizzamento a nuove fonti, garantendo che i contenuti precedentemente acquistati o noleggiati non andranno persi.

Cosa cambia per gli utenti dell’app

La fine dell’anno è un periodo dinamico per Google, con la società che affronta le critiche legate al suo Gemini AI e contemporaneamente implementa aggiornamenti significativi alle app del proprio ecosistema. Un cambiamento di particolare rilevanza coinvolge l’app Google Play Movies & TV, un servizio che offriva la possibilità di acquistare o noleggiare film e serie TV.

Il servizio, sebbene fosse un ponte tra il vecchio e il nuovo, non ha raggiunto le aspettative, portando alla sua ufficiale pensione il 17 gennaio. L’interrogativo principale riguarda il destino dei contenuti acquistati. Google fornisce diverse soluzioni per garantire che gli utenti possano continuare a godere dei propri film e show preferiti.

Su TV dotate di sistema Android TV, comparirà una nuova scheda denominata “Shop“, dove sarà ancora possibile acquistare o noleggiare film. Inoltre, vi sarà una sezione denominata “My Library“, contenente i prodotti già posseduti. Per i decoder digitali con Android TV e chi desidera accedere ai contenuti da PC, sarà possibile farlo attraverso YouTube, che diventerà ufficialmente il nuovo hub per l’intrattenimento passivo offerto da Google.

Il futuro di Google, togliere il vecchio per fare spazio al nuovo

Come per molti altri servizi, le opzioni disponibili varieranno in base all’area geografica. In Italia, ad esempio, l’acquisto o il noleggio sarà limitato ai film, mentre in altre aree, come Francia e Germania, sarà possibile acquistare anche serie TV. Analogamente a YouTube, i prodotti saranno disponibili in diverse qualità, ciascuna con prezzi diversi.

Mentre Google chiude un capitolo con la fine del Play Movies & TV, offre agli utenti nuove vie per continuare a fruire dei contenuti preferiti, dimostrando un impegno a garantire una transizione agevole e senza perdite per gli appassionati di intrattenimento digitale.