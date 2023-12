Il bollo auto è indubbiamente la seconda tassa più odiata dal pubblico italiano, il motivo è semplice, in tanti non la ritengono giusta e superflua, per questo motivo è stata per lungo tempo una delle più evase tra quelle attualmente in circolazione.

Ad oggi sono ancora tantissimi i consumatori che non versano quanto dovuto, e si ritrovano quindi a non pagare la tassa, ma allo stesso tempo esistono soluzioni che permettono a tutti gli effetti di non doverla versare in modo completamente legale. Come ben sapete ormai, la direzione intrapresa dal mondo dell’automotive è verso l’elettrico, e per questo motivo tutti i Governi stanno facendo il massimo per cercare di spingere il consumatore all’acquisto di un prodotto di questo tipo.

Bollo auto, solo questi utenti non lo pagheranno

Coloro che al giorno d’oggi infatti non sono costretti a pagarlo, sono gli utenti che decidono di acquistare un’auto elettrica, per invogliare il cambio generazionale, il Governo ha lanciato i cosiddetti incentivi: in primis questi prevedono uno sconto effettivo del prezzo d’acquisto, ma in secondo luogo è possibile ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per un periodo che va da un minimo di 3 anni, fino ad un massimo di 5.

L’intervallo temporale dipenderà direttamente da vari fattori, tra cui appunto la regione di appartenenza, ricordando difatti che il bollo auto è una tassa regionale, e come tale potrebbe presentare differenze di regione in regione.