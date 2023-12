L’intelligenza artificiale (IA) si è affermata come una tecnologia rivoluzionaria che permea sempre più aspetti della nostra vita quotidiana. Tuttavia, nonostante i progressi significativi degli ultimi anni, ci sono ancora dubbi sull’affidabilità di questo strumento. In particolare, emergono preoccupazioni legate al fenomeno delle “allucinazioni” dell’IA, un aspetto poco compreso che potrebbe influenzare il nostro modo di interagire con tali tecnologie.

Questo termine si riferisce al momento in cui un modello di intelligenza artificiale, come ChatGPT creato da OpenAI, genera informazioni erronee o fuorvianti, presentandole come se fossero fatti concreti. Il fenomeno diventa particolarmente evidente quando l’IA è interrogata su argomenti o figure inesistenti.

Perché si verificano queste allucinazioni date dall’uso dell’intelligenza artificiale?

Le ragioni di queste allucinazioni sono diverse. Un fattore critico è la qualità e la quantità dei dati di addestramento. Se un modello di intelligenza artificiale viene addestrato con dati insufficienti, obsoleti oppure di bassa qualità, è più probabile che produca risposte inaccurate. Altre cause possono includere la difficoltà nel gestire espressioni idiomatiche, gergali o input non precisi.

Il fenomeno rappresenta un problema etico e pratico di notevole portata. Informazioni inesatte possono avere conseguenze serie, specialmente nei settori critici come la medicina, il sistema giudiziari e la sicurezza nazionale. Il rischio principale è che decisioni basate su dati errati potrebbero portare a risultati indesiderati. Ad esempio, in campo medico, un’intelligenza artificiale che allucina potrebbe fornire diagnosi sbagliate o raccomandazioni di trattamento errate. Anche in politica potrebbero creare danni nelle mani sbagliate. Penserete che non sia possibile, ma un evento recente dove un Politico Brasiliano ha usato ChatGTP per creare una proposta di legge ne è un esempio.

Inoltre, le allucinazioni dell’IA potrebbero minare la fiducia nella tecnologia stessa. La diffusione di informazioni false o imprecise potrebbe alimentare la sfiducia, scoraggiando l’adozione diffusa di questi strumenti e limitando i loro benefici. Per mitigare il rischio di allucinazioni dell’Intelligenza artificiale, è essenziale concentrarsi sul miglioramento della qualità dei dati di addestramento e sulla capacità di gestire situazioni complesse e ambigue. Gli sviluppatori devono garantire che l’IA sia in grado di distinguere tra informazioni accurate/inesatte e gli utenti devono essere consapevoli dei limiti di queste tecnologie.