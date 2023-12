Canone RAI e bollo AUTO aboliti definitivamente per molti italiani

Il 2023 volge ormai al termine e per la prima volta negli anni sembra essere arrivata qualche novità. Oltre alla fine del reddito di cittadinanza, c’è anche una buona notizia per chi odia tasse come il canone RAI.

Gli utenti infatti dal 2024 pagheranno di meno la tassa. Come aveva preannunciato il ministro Salvini e poi ufficializzato, dal prossimo anno che è ormai imminente, il canone scende da 90 a 70 € annuali, con il pagamento dell’imposta che avverrà per 7 € al mese nei primi 10 mesi dell’anno. In molti si aspettavano anche l’estromissione della tassa dalla bolletta dell’elettricità ma tutto ciò non è avvenuto, sebbene l’UE avesse imposto questa modifica.

Al momento molti utenti stanno provando a capire come fare a non pagare il canone, così come il bollo auto. A quanto pare esistono delle soluzioni ma non c’è molto margine, se non per alcune categorie.

Canone RAI e bollo auto, i modi per non pagare le due odiatissime tasse

Il bollo auto, di competenza regionale, varia da regione a regione. In Lombardia e Piemonte, gli utenti che hanno un’auto elettrica sono esentati per sempre dal pagamento dell’imposta. Chi ha un’ibrida invece resta esente per 5 anni.

Per quanto riguarda il canone, coloro che hanno compito 75 anni di età possono evitare di pagarlo. Lo stesso vale per gli utenti che non hanno TV o radio in casa e per coloro il cui reddito minimo non arriva a 8000 €. In realtà anche tutti i funzionari delle forze armate sul territorio italiano ma non residenti, possono evitare di pagare questa imposta.