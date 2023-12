L’approdo di Huawei nel settore automobilistico non è recente. L’interesse della gigante cinese delle telecomunicazioni e produttrice di smartphone per il mondo delle quattro ruote ha avuto però una crescita esplosiva con l’avvento dell’elettrificazione, raggiungendo livelli significativi che ora stanno portando ad alcune proposte che si collocano proprio all’interno del panorama automobilistico internazionale.

Secondo quanto riportato da Automotive News Europe, Huawei, noto come un importante Original Equipment Manufacturer (OEM) nel settore degli smartphone e delle telecomunicazioni, ha avanzato un’offerta a due colossi dell’industria automobilistica tedesca: Mercedes-Benz e Audi. La proposta prevede l’acquisto di quote minoritarie nella start-up automobilistica di Huawei, con l’intento di collaborare nella realizzazione del software di bordo destinato alle vetture di entrambe le case automobilistiche.

Huawei pronta alla collaborazione con Mercedes-Benz e Audi

Dopo aver introdotto sul mercato la sua prima auto elettrica a marchio Huawei, l’azienda tecnologica sembra ora decisa ad estendere la sua influenza attraverso nuove collaborazioni strategiche. Attualmente, Huawei fornisce software per diverse aziende automobilistiche cinesi, tra cui Seres Group, Changan Automobile e Arcfox. Inoltre, gestisce joint venture come Luxeed (in collaborazione con Chery) e Avatr (in comproprietà con CATL). Secondo quanto riportato, c’è addirittura l’ipotesi che Huawei possa cedere l’intera divisione automobilistica, anche se questa eventualità rimane da verificare e potrebbe essere influenzata dalle restrizioni statunitensi.

Tuttavia, la proposta di Huawei non ha incontrato un entusiasmo unanime. Mercedes-Benz ha respinto l’offerta immediatamente, poiché intende mantenere il controllo completo sulla produzione interna del software per le proprie vetture. Per quanto riguarda Audi, le risposte sono meno definitive.

Il gruppo Volkswagen, al quale Audi è affiliata, attualmente si affida alla sua divisione interna, Cariad, per lo sviluppo dei software automobilistici. Questa collaborazione ha recentemente attraversato periodi difficili a causa di vari problemi, e c’è la possibilità che si stia indebolendo, tanto che si è ipotizzato che Porsche stia considerando un passaggio a Android Automotive. Inoltre, secondo quanto riportato da Automotive News Europe, potrebbe esserci una futura collaborazione tra Huawei e Audi nel mercato cinese, con un focus specifico sullo sviluppo della guida autonoma.

In conclusione, l’ingresso di Huawei nel settore automobilistico è un tema di crescente interesse, con il gigante tecnologico cinese che cerca di stabilire ulteriori collaborazioni e presenze nel mercato automobilistico globale.