Huawei lancia tre nuovi prodotti: FreeClip, MatePad Pro 13.2 e MateBook D16 2024

Huawei, in un bellissimo contesto come quello di Dubai (Emirati Arabi Uniti), ha presentato tre nuovi dispositivi: FreeClip, auricolari open-ear, MatePad Pro 13.2, un tablet con display da 13 pollici, e la versione aggiornata del notebook più richiesto dal pubblico, il MateBook D 16. Scopriamoli tutti meglio da vicino.

Huawei FreeClip

Gli Huawei FreeClip sono auricolari open-ear rivoluzionari, i primi per l’azienda cinese, dotati del design C-Bridge, che vuole fungere in egual misura da clip e da connettore per le stesse cuffie, andando così a rendere l’ascolto in mobilità più confortevole, con un occhio sempre al design e all’estetica. L’ergonomia è eccellente, studiata con il test su 10’000 orecchie umane, così da risultare il più adatta al maggior numero di persone, e senza presentare differenze tra orecchio desto e sinistro.

L’autonomia non delude le aspettative, dopo oltre 25000 test di affidabilità, si è stabilita una durata di circa 36 ore complessive (con l’ausilio della custodia di ricarica). Non mancano comunque la cancellazione del rumore in chiamata, che si appoggia direttamente sull’intelligenza artificiale, oppure la dual-connection, per poterle utilizzare in contemporanea su due dispositivi differenti.

Le Huawei FreeClip possono essere acquistate da oggi sullo Huawei Store, al prezzo di 199,90 euro, coloro che le acquisteranno entro il 31 dicembre, riceveranno in regalo anche la Band 8.

Huawei MatePad Pro 13.2 e MateBook D 16

Tutto quanto di buono visto nei modelli precedenti viene letteralmente ereditato dal MatePad Pro 13.2, innalzando il livello. Il display da 13,2 pollici di diagonale è un bellissimo OLED, incastonato alla perfezione in un corpo da 5,5 millimetri di spessore, che non supera i 580 grammi di peso effettivi. Il rapporto schermo/corpo del 94% lo rende quasi un infinity display, risultando allo steso tempo tra i tablet più sottili in circolazione.

Il prodotto integra tecnologie Huawei X-True e Huawei Sound, per una maggiore multimedialità, risultando anche compatibile con M-Pencil di 3a generazione, con 10’000 livelli di sensibilità alla pressione, una bassissima latenza, e la capacità anti-interferenza. La stessa tastiera Smart Magnetic Keyboard può essere facilmente rimossa, ed è dotata di una touchpad full-area che permetterà di trasformare il tablet, in un laptop.

Dello Huawei Matebook D 16 abbiamo davvero poche informazioni, sappiamo solamente essere un laptop dotato di un display Eye Comfort FullView da 16 pollici di diagonale, con una grandissima resa di qualità, mantenendo però la leggerezza che contraddistingue la variante da 15,6 pollici. Sotto il cofano trova invece posto il processore Intel Core di 13esima generazione, per prestazioni di alto livello.

Il prodotto è disponibile da oggi sullo store ufficiale Huawei, ad un prezzo di 799,90 euro, di partenza con 8GB di RAM e 512GB di memoria interna, a salire fino agli 899 euro per la variante più performante. Coloro che lo acquisteranno entro il 27 dicembre, potranno ricevere in regalo anche le Freebuds 5i.