Le auto elettriche così come tutte le vetture a motore sono ovviamente sotto l’attenta analisi in merito la loro affidabilità, in quanto organi meccanici in movimento sono passibili di guasti al pari di quelle endotermiche sebbene sembrerebbe esserci una differenza di affidabilità tra le varie tipologie di vetture a motore elettrico.

Dalla ricerca effettuata ascoltando la testimonianza di 330mila automobilisti, sembra emerso che le elettriche full siano meno affidabili delle ibride ma allo stesso tempo più dei modelli plugin, un dettaglio che ovviamente non va sottovalutato dal momento che riparare questo tipo di auto è alle volte anche un investimento.

I dati e le conclusioni

Stando ai dati analizzati è emerso che il 79% delle auto elettriche ha problemi in maggioranza rispetto alle auto convenzionali le quali soffrono di meno, a soffrire più di tutte sono però le ibride plugin, il motivo è legato al fatto che affiancano un motore elettrico ricaricabile ad un endotermico e dunque godano di molte più parti meccaniche in movimento coinvolte che ovviamente sono soggette a guasti che si sommano tra loro.

A soffrire di pochi guasti sebbene una natura identica alla precedente sono le ibride convenzionali, le quali soffrono in media del 26% in meno di guasti rispetto alle vetture convenzionali in commercio, un dato che sorprende vista la presenza anche in questo caso di propulsore sia endotermico che elettrico.

Tenete dunque in considerazione queste analisi in vista di un acquisto futuro dal momento che riparare questo tipo di veicoli non è affatto economico e spesso vale quanto una nuova vettura.