Renault, la nota casa automobilistica francese fondata nel 1898 a Parigi, sembra essere una delle pochissime aziende ad aver meglio compreso il futuro del settore delle auto elettriche.

Come risaputo, secondo anche le attuali disposizioni dell’Unione Europea, entro il 2035 le odierne vetture alimentate a l benzina e diesel, dovranno essere gradualmente sostituite da quelle elettriche. Fino a renderle completamente obsolete.

Ebbene, la casa automobilistica francese si è subito impegnata nella missione.

Renault e la concorrenza con la Cina, gli obiettivi per il futuro

In particolare, sembra che Renault abbia intenzione di introdurre, nei prossimi anni, diversi veicoli a zero emissioni, a partire dalla nuova R5, che sarà presentata ufficialmente nel 2024, dunque non bisognerà attendere ancora molto.

Tra i nuovi modelli di auto elettriche sicuramente troveremo la nuova Twingo, l’auto elettrica dal valore di 20.000 euro, che probabilmente debutterà è nel 2026, e la nuova Renault 4. Si tratta di veicoli moderni, ecologici ed economicamente convenienti, che rispondono perfettamente a tutte le specifiche tecniche di quelle che dovranno essere le automobili d futuro.

L’ambizioso progetto di riduzione dei costi e dei tempi di lavorazione

Tuttavia, l’attività di Renault non vuole limitarsi soltanto a questo, l’azienda infatti, punta anche a ridurre i costi industriali del 30% per le auto tradizionali e del 50% per quelle elettriche, entro il 2027. Si tratta di un progetto che Jean-Dominique Senard, presidente del consiglio di amministrazione di Renault e dell’Alleanza Renault-Nissan, ha deciso di battezzare con il nome “Re-Industry“.

La ragione di questa decisione, è dipesa dall’attuale e potente concorrenza determinata dall’industria automobilistica cinese, in grado di lavorare a costi molto più ridotti. Ecco perché sembra doveroso dover concentrarsi sullo sviluppo di più rapide tecniche di assemblaggio delle automobili, così da poter puntare su prezzi di vendita più bassi.