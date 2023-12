WindTre si insinua nel panorama del mercato delle telecomunicazioni italiane, come uno degli operatori telefonici più popolari e all’avanguardia, che insieme a Tim e Vodafone gode di una posizione di leader assoluto.

In occasione delle feste natalizie, il gestore mette a disposizione dei suoi utenti la possibilità di usufruire di una promozione che converga, in un’unica soluzione, i servizi di telefonia mobile e fissa.

Potendo godere, in entrambi i casi, di internet illimitato alla massima velocità in fibra e chiamate senza limiti e senza scatto alla risposta.

Ma non è tutto, potrete associare alla promozione un massimo di 3 schede SIM, ad un prezzo davvero incredibile, mai visto prima.

WindTre Super Fibra: tutti ciò che devi sapere

Ma vediamo nel dettaglio tutti i vantaggi e servizi inclusi di questa incredibile offerta WindTre.

WINDTRE Super Fibra.

Attivando questa offerta al prezzo scontato di 24,99 euro al mese, piuttosto che di 26.99 euro, potete usufruire di una molteplicità di servizi, quali:

Internet illimitato in tecnologia Fibra FTTH, anche nelle aree bianche, e in FTTC ;

anche nelle aree bianche, e in ; Massima velocità di navigazione fino a fino a 1 Gbps o 2,5 Gbps in download ed upload;

fino a fino a in download ed upload; Chiamate e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e non, sia fissi sia mobili. Le telefonate inoltre non prevedono alcuni scatto alla risposta o costo a consumo;

verso tutti i numeri nazionali e non, sia fissi sia mobili. Le telefonate inoltre non prevedono alcuni scatto alla risposta o costo a consumo; Modem incluso , in versione Wi-Fi 6 con FTTH (disponibile al prezzo di 5.99 euro al mese per 48 mesi). Costo già incluso all’interno del piano tariffario mensile;

, in versione (disponibile al prezzo di 5.99 euro al mese per 48 mesi). Costo già incluso all’interno del piano tariffario mensile; Internet illimitato su un massimo di 3 schede SIM (tutto incluso in un’unica fattura in bolletta).

Per poter usufruire di questa incredibile opportunità e di molti altri servizi inclusi nell’offerta, è necessario che provvediate alla sua attivazione direttamente on-line.

Infatti solo con l’attivazione online presso il sito ufficiale dell’operatore telefonico, avrete la possibilità di godere del prezzo scontato dell’offerta e del servizio Voce illimitato, altrimenti previsto con pagamento a consumo.