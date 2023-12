La quinta stagione di Stranger Things è pronta a solcare nuovamente il terreno di Hawkins, e i creatori Matt e Ross Duffer promettono una nuova esperienza “con gli steroidi“. In un’intervista con The Guardian, i fratelli Duffer hanno rivelato che questa stagione sarà la più “grande” in termini di scala, con il ritorno del cast originale della Stagione 1 che avrà più interazioni rispetto alle stagioni precedenti.

Il cast originale riunito: cosa aspettarci dalla nuova stagione

“Questa stagione è come la prima stagione con gli steroidi”, ha affermato Matt Duffer. “È la più grande che sia mai stata in termini di scala, ma è stato davvero divertente, perché tutti sono tornati insieme a Hawkins: i ragazzi e Undici interagiscono più in linea con come era nella prima stagione. E, sì, potrebbero esserci degli spin-off, ma la storia di Undici, Dustin, Lucas e Hopper, le loro storie sono finite qui.”

La produzione della quinta stagione, dopo lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori, inizierà nella prima settimana di gennaio 2024. Il ritorno dello show è atteso con impazienza, con l’opera teatrale di Netflix, Stranger Things: The First Shadow, che includerà anticipazioni ed Easter Egg della nuova stagione.

Stranger Things 5: il primo episodio e i segreti di ‘The Crawl

Il cast originale, compreso Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown e altri, tornerà per affrontare nuove sfide a Hawkins. Anche Linda Hamilton si unirà al cast in un ruolo ancora sconosciuto. Sebbene i dettagli della trama siano ancora segreti, The Duffer Brothers hanno confermato che la quinta stagione sarà composta da otto episodi, il primo dei quali si intitola “Capitolo uno: The Crawl”.

La quarta stagione ha già stabilito record per Netflix, con oltre 287 milioni di ore di visualizzazione durante la settimana dal 23 al 30 maggio. Un successo che supera anche il precedente record detenuto dalla seconda stagione di Bridgerton. L’entusiasmo intorno alla quinta stagione si fa sempre più forte, alimentato dalle promesse di un’esperienza ancora più epica e coinvolgente. I fan non vedono l’ora di immergersi nuovamente nell’universo straordinario di Stranger Things.