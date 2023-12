Finalmente ci siamo. Dopo diversi mesi di attesa, ora sappiamo quando sarà trasmessa la nuova serie tv Bridgerton 3. In queste ultime ore, infatti, il colosso dello streaming Netflix ha svelato sui propri profili social che la terza stagione della serie tv arriverà nel corso del prossimo anno e sarà divisa in due parti. Ecco i dettagli.

Bridgerton 3, ci siamo: Netflix rivela la data del suo arrivo sulla piattaforma

Ci eravamo lasciato con i personaggi di Anthony Bridgerton e Kate Sharma felicemente sposati alla fine della seconda stagione. Ora tutti i fan sono in trepidazione per vedere come continueranno le vicende di questa numerosa famiglia di fratelli. La serie tv in questione è ispirata ai romanzi della scrittrice Julia Quinn.

Le prime due stagioni hanno seguito l’ordine dei romanzi della scrittrice, ma sappiamo da tempo che la terza stagione cambierà un po’ prospettiva. Qui, infatti, i protagonisti saranno Colin Bridgerton e Penelope Featherington, ovvero i protagonisti del quarto romanzo della serie della Quinn.

Fino ad ora non sapevamo con certezza quando la nuova stagione sarebbe stata trasmessa, ma ora è ufficiale. Come già detto in apertura, attraverso anche un video teaser che vi riportiamo qui di seguito, sappiamo che Bridgerton 3 arriverà ufficialmente su Netflix nel 2024 ma non solo. È stato inoltre rivelato che la terza stagione sarà divisa in due parti che saranno trasmesse rispettivamente il prossimo 16 maggio 2024 e 13 giugno 2023.

Si tratta di una novità per la serie tv Bridgerton. Le prime due stagioni, infatti, sono state trasmesse interamente e non sono state proposte in due parti.