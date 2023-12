Un perfetto regalo di Natale per voi stessi o per qualcuno che sapete che ha poco tempo da dedicare alla pulizia della propria casa o che avrebbe necessità di un valido aiuto, sarebbe un robot aspirapolvere e lavapavimenti.

Proprio in questi giorni la piattaforma Amazon sta proponendo Ecovacs Deebot T20, robot aspirapolvere e lavapavimenti ad un prezzo molto interessante, con uno sconto che va oltre il 30%. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ecovacs Deebot T20 in offerta su Amazon

Grazie al sistema OZMO Turbo 2.0 con panno rotante, che vanta un’enorme potenza di aspirazione di 6000Pa, DEEBOT offre un’esperienza di pulizia profonda, persino negli angoli; la stazione OMNI All-in-One migliora la pulizia con una soluzione a mani libere di ultima generazione. Utilizzando gli ultrasuoni, riconosce moquette e tappeti con una precisione ottima, per una pulizia senza pensieri; il sistema di sollevamento automatico dei panni, solleva le piastre di lavaggio quando vengono rilevati moquette o tappeti, per evitare di imbrattarli con il mocio.

Il DEEBOT è dotato della prima tecnologia ECOVACS di lavaggio ad acqua calda a 55℃; il lavaggio del panno ad acqua calda scioglie le macchie ostinate, rimuove efficacemente gli odori e potenzia l’azione della soluzione detergente. Il sistema di pulizia rotante OZMO Turbo 2.0 è unico e ruota i panni fino a 180 volte al minuto; applicando una pressione costante sul pavimento, per pulire pulisce in profondità ed eliminare efficacemente anche le macchie ostinate fino a 72 ore dopo, come quelle di caffè.

La tecnologia TrueDetect 3D 3.0 di cui è dotato, utilizza la luce strutturata e l’algoritmo di immagini in 3D per scansionare e rilevare gli oggetti per terra, come scarpe, calzini, cavi e piccoli giocattoli, anche in ambienti bui, senza bisogno di rimuoverli prima della pulizia; in questo modo, la pulizia è ancora più comoda e senza interruzioni. Basta attivare il robot con l’assistente vocale intelligente YIKO; le tecnologie avanzate TrueDetect 3D 3.0 e TrueMapping 2.0 consentono una navigazione precisa con una rapida mappatura e pianificazione del percorso. Potete trovare questo prodotto, seguendo questo link, al prezzo di 699.90 euro.