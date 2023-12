La ventennale collaborazione tra Automobili Lamborghini e la Polizia di Stato si rinnova con una gradita novità. A partire dal 202, prenderà servizio nel parco auto della Polizia di Stato anche una nuovissima Urus Performante.

La vettura è stata consegnata alla Polizia Stradale con una cerimonia dedicata che si è svolta a Roma, in piazza del Viminale, il 12 dicembre 2023. All’evento erano presenti Stephan Winkelmann, CEO di Automobili Lamborghini, il quale ha consegnato simbolicamente le chiavi della vettura al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani.

Come rivelato dal blog ufficiale di Lamborghini, Urus Performante è il sesto esemplare che la casa di Sant’Agata Bolognese consegna alla Polizia di Stato. La collaborazione è iniziata nel 2004 e il super-SUV andrà ad affiancare la Huracán LP610-4 per servizi speciali tra cui figurano anche il trasporto sanitario urgente di organi e plasma.

Automobili Lamborghini ha consegnato alla Polizia di Stato una Urus Performante pronta per entrare in servizio sulle strade italiane

Il team di ingegneri di Automobili Lamborghini ha allestito la vettura seguendo le indicazioni della Polizia di Stato. La livrea è basata sul classico colore azzurro con fasce tricolori sui brancardi e i loghi della Polizia riflettenti. Su tetto è presente la barra luminosa con luci LED blu a 360 gradi a cui si affianca una sirena bitonale.

L’abitacolo presenta soluzioni uniche per la pubblica sicurezza tra cui un cassetto blindato porta arma e un alloggiamento posteriore per le attrezzature di ordinanza. Inoltre, è presente un defibrillatore e il frigo portatile per il trasporto organi con display per il monitoraggio continuo della temperatura.

Sotto il cofano della Urus Performante scalpita un motore V8 biturbo in grado di erogare 666 CV. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in appena 3,3 secondi con una velocità massima di 306 km/h.

La consegna è stata salutata con entusiasmo da Stephan Winkelmann, il quale ha dichiarato: “E’ con grande piacere che rinnoviamo la collaborazione, ormai ventennale, con la Polizia di Stato”. Il CEO di Automobili Lamborghini ha proseguito: “Sapere che i nostri modelli sono utilizzati per funzioni di pubblica utilità e, soprattutto, per operazioni determinanti a salvare vite umane, non può che rendere orgoglioso me e tutta l’azienda. Queste iniziative, che portiamo avanti con grande soddisfazione, rappresentano un’ulteriore dimostrazione del nostro legame con il territorio”.