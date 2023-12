Lamborghini Revuelto Opera Unica, il nuovo gioiellino del marchio sembra uscito da un film futuristico

La Lamborghini Revuelto Opera Unica, mostrata in occasione dell’Art Basel Miami Beach 2023, rappresenta un vero e proprio capolavoro automobilistico, concepito come un’opera d’arte sia nell’aspetto esterno che negli interni. Questa creazione unica segue il percorso della Huracan Sterrato e celebra in modo spettacolare il 60° anniversario della casa automobilistica Lamborghini.

Lamborghini Revuelto Opera Unica: le caratteristiche

Il design esterno della Revuelto Opera Unica è frutto di un impegno straordinario di 435 ore di lavoro. La carrozzeria sfoggia una combinazione unica di colori, con il predominio del Viola Pasifae e del Nero Helene, impreziositi da dettagli in rosso, blu e arancione. Questa mescolanza di tonalità trasforma l’auto in una vera e propria tela moderna, definendo un nuovo standard nell’arte automobilistica.

Gli interni della Revuelto Opera Unica sono altrettanto artistici, caratterizzati da una pelle bicolore nei toni di Viola Acutus e Nero Ade. Questo lavoro di rifinitura interna ha richiesto un impegno aggiuntivo di 220 ore. Il dinamismo e il contrasto tra colori caldi e freddi si riflettono all’interno dell’abitacolo, creando un ambiente unico e raffinato. Gli interni includono inoltre dettagli distintivi come i loghi del 60° anniversario, cuciti in varie parti dell’auto.

Sotto il cofano, il motore ibrido plug-in V12 della Revuelto standard è stato mantenuto invariato, offrendo una potenza di 1.001 cavalli e 806 nm di coppia. Questo consente alla Revuelto Opera Unica di unire l’eleganza artistica con prestazioni eccezionali. Il prezzo di questa esclusiva opera d’arte su quattro ruote non è stato reso noto, ma è lecito aspettarsi che sarà un modello altamente esclusivo e su misura, al di fuori della portata del configuratore online standard di Lamborghini.

La Revuelto Opera Unica di Lamborghini si distingue quindi non solo per la sua bellezza estetica, ma anche per la sua innovazione tecnica, rappresentando un esempio unico di come l’arte e l’ingegneria possano fondersi per creare qualcosa di veramente straordinario nel mondo automobilistico.