Iliad, la FLASH 180 costa pochissimo e regala un SERVIZIO gratis

Per riuscire a mettere in difficoltà una grande realtà come Iliad bisognerebbe avere una qualità superiore. Siccome tutto ciò non può assolutamente essere possibile visto che siamo di fronte al gestore più famoso in Italia in questo momento storico, serve fare altro.

I gestori virtuali ci sono riusciti, lanciando tantissimi contenuti e prezzi più bassi rispetto a quelli del gestore colorato di rosso. Ora però tutto sta tornando nei canoni con le nuove offerte, che sono state lanciate appositamente per portare dalla propria parte tanti nuovi utenti. Dopo non averla vista più per molto tempo, ecco che gli utenti tornano a conoscere la Flash 180.

Iliad, la Flash 180 torna con tutto incluso nel prezzo: ecco i dettagli

Per battere alla grande gli altri gestori, era necessario il ritorno di una vecchia soluzione che costasse poco ed offrisse molto. La Flash 180 coincide perfettamente con questi parametri. Al suo interno infatti gli utenti possono trovare ogni mese minuti e messaggi senza limiti verso tutti i numeri con 180 giga disponibili in 5G. Il prezzo è di 9,99 € al mese.

La rete come sempre viene offerta gratis, per cui non ci saranno costi aggiuntivi da pagare. L’unico prezzo da non dimenticare è il costo di attivazione di 9,99 € che si pagherà solo la prima volta.

Tornando al 5G, questo particolare standard di rete sarà disponibile solo sui dispositivi compatibili e all’interno delle aree che sono coperte dal servizio di Iliad. La Promo può essere sottoscritta da tutti gli utenti provenienti da qualsiasi gestore, senza differenze. Sarà disponibile ancora per 15 giorni, per cui fate presto.